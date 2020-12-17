火辣女歌手Free C早前因參加選秀節目《中國新說唱2019》話題不斷，並在今年8月公開與另一選手Blow Fever（徐寅漢）戀情，小倆口交往獲得大批粉絲祝福。只是Free C昨(16日)突然在微博痛譙男友不是人，接著更公開了一段她崩潰大哭15秒的影片，加上Free C定位地點又在醫院，吸引網友瘋狂揣測她痛哭原因。

Free C昨日突然在微博PO文痛譙男友Blow Fever，「我恨你一輩子 徐寅漢 你不是人 你不是人 你不是人 你記住了 你欠我一輩子都還不完」，接著更上傳了一段她掩面大哭的15秒影片，絕望地寫下「我該怎麼辦 我真的快瘋了」。

Free C罵完男友後，又上傳一段自己痛哭15秒影片。(取自Free C微博)

由於Free C發文打卡的地點在北京朝陽雙橋醫院，因此她為何崩潰的原因也吸引網友瘋狂猜測「怕不是懷孕了」、「這應該是有病了吧，懷孕打胎也不用這麼絕望吧」 、「既然事情已經發生了，如果你是懷孕，就去做引產，然後好好養身體。如果是得了性病，有些性病是可以治癒的，諮詢醫生該怎麼辦，然後曝光這個攜帶病毒者」。

不過Free C始終沒有回應自己到底發生了什麼事，直到今日下午，她的前經紀人才留言透露Free C的狀況，「請大家放心，freec已經回家了，有姐妹已經過去照顧她了，沒有懷孕沒有Hiv不要各種無端惡意揣測，她有焦慮症今天情緒崩潰，不是所有去醫院都是身體不舒服，也會有心裡不舒服情況去醫院，感謝大家的關心，她最近情緒不穩定不要再有惡意評論了，真的善良一些吧，也不要再給我打電話了，我真的一個個接聽忙。」

(中時新聞網)