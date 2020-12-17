金門大蛇寒天出沒 網友：是沒在冬眠嗎？

連日來天寒地凍，金門卻傳出仍有大蛇出沒，當地民眾今天就在料羅圓環看到1條長逾2米的緬甸蟒過馬路，網友看到貼文不禁驚嘆：「金門的蛇是沒在冬眠嗎？」

《靠北金門》下午轉貼1則網友的短片，只見車來車往的料羅圓環，有1條色彩斑斕的緬甸扭動著圓滾滾的身軀，緩緩通過馬路爬上路中的安全島，看起來刺激感十足!不少民眾表示，天氣這麼冷，還出來趴趴走，「啊是不用冬眠嗎？」、「真的太強了!」

縣府農林科則表示，冬眠是蛇類的本能和習性，但往年也曾在這個季節發現大蛇蹤跡，紀錄上在2014年12月6日，即在金寧鄉下埔下社區周邊的灌木叢落葉中，發現1條長2.95米，重約13公斤的雄性緬甸蟒，當時金寧消防分隊還出動5名消防員捕獲亮相。

緬甸蟒在車來車往中過馬路，面臨遭到路殺的危機。（取材自《靠北金門》）

今年11月初在白龍潭旁路邊，也發現1條遭到路殺，長2.5公尺的緬甸蟒，縣府農林科研判是天氣轉冷在馬路取暖，遭路過車輛輾壓致死。

縣府建設處表示，金門的緬甸蟒目擊紀錄以春、秋兩季為主，夏天蟒蛇於夜間活動，因此不易觀察，而冬天則較少活動，入冬後氣溫下降，偶有發現仍屬正常情況，研判是蛇隻出洞覓食，為漫長的冬眠做準備。

(中時 )