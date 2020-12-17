AIT處長酈英傑昨天拜會台中市長盧秀燕。媒體報導，原本規劃的閉門會議，台中市府卻單方違反約定，突襲式地開放媒體採訪。民進黨今表示，曾經是國際關係教授的江啟臣主席，對於盧秀燕市長這種破壞台美互信與友好的行為，江主席能接受嗎？

民進黨今在臉書以中英文發文指出，在外交上，互信與尊重是外交工作最基本的原則。唯有互信與尊重，才能開啟真誠的對話。相信曾經是國際關係教授的江啟臣主席，對這個道理也不會陌生。

民進黨表示，呼喚神隱中的江啟臣主席，盧秀燕市長對AIT處長的外交突襲，江主席能接受嗎？盧秀燕市長這種破壞台美互信與友好的行為，江主席能接受嗎？

美國在台協會處長酈英傑昨日到台中市政府拜會市長盧秀燕，未料，盧秀燕不僅當面表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，AIT原與中市府議定會面全程不公開，現場卻出現許多媒體，中市府事後說法則與AIT不同，雙方各執一詞。

(中時 )