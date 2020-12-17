嘉義市長黃敏惠（中） 、故宮院長吳密察（右）陪同立委洪孟楷（左二）、王美惠（右二）參訪市立美術館。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左二）、故宮院長吳密察（左三）陪同立委洪孟楷（右四）、王美惠（右三）參訪市立美術館 。（廖素慧攝）

國民黨立委洪孟楷、民進黨立委王美惠及黃國書偕教育部次長彭俊亨、故宮院長吳密察等中央官員，17日參訪最美新地標嘉義市立美術館，藍綠立委都督促中央資源來嘉，市長黃敏惠爭取文策院、台灣設計研究院來嘉設分院。

黃敏惠表示，嘉義市文化力、設計力實力堅強，明年將主辦台灣設計展，是彰雲嘉地區第1個爭取到這個展的城市，2021台灣設計展有3大主展場，嘉義文創園區、製材所、嘉義舊監獄，打造「整個城市都是你的展覽館」的台灣設計展平台。

黃敏惠說，嘉義市很努力，更需要中央大力支持，投注各方面資源，讓嘉義市的文化底蘊被看見，希望文化內容策進院南部院區、台灣設計研究院分院都設在嘉義市，促使青年回嘉，文創能量延伸至雲嘉嘉南。

彭俊亨表示，嘉義舊監文化部已補助法務部先期規畫費用，預計2021年9月完成規畫案，會繼續協助明年設計展的空間改善與其他相關業務。

吳密察表示，故宮南院與嘉義市持續合作，帶動文化觀光人潮往南院、市區景點，如今年在港坪運動公園無人機表演，將會投注更多資源以連結嘉義縣市，本月25日啟動BRT延駛至南院、檜意森活村，讓縣市景點的交通串連。

南院處長彭子程說，目前行駛高鐵太保站的BRT7211將延駛至南院，市區則在台鐵站延駛至檜意森活村，未來這條線會直達檜村、南院，成為串連南院與檜村的便捷公車，假日有20班，半小時1班，本月25日起試營運，明年1月1日正式營運。

(中時 )