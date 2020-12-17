有媒體報導稱陸委會將修正「香港澳門關係條例」第31條，拿掉港資可等同外資的規定，陸委會副主委李麗珍今（17日）回應，目前並無此計畫，但主要原因是因「兩岸關係改變」，所以對於港資是否有陸資滲透，未來將研議相關措施，嚴格把關。

李麗珍說，因為過去看到有「假港資、真陸資」的情況，所以陸委會近期將研議相關管理措施，對於是否有明確案例證實為「假港資、真陸資」？李麗珍並無明確指出相關事件，只稱主要因兩岸關係改變，所以對於大陸的資金是否藉由港資或外資的身分來，要加強管理，並且是很多層面的把關，修改港澳條例第三十一條只是當中的一個選項，但目前都還在研議當中，並沒有明確的一個計畫。

對於何謂涉入港資定義？李麗珍說，這個是一個概念，未來要強化陸資管理，目前與相關單位還在研議當中，沒有定案。

港媒提問到，目前很多香港人認為，台灣打著協助香港的名義，但是最近宣布的政策比較像是在擋人，並不是協助港人的措施，李麗珍說，目前陸委會已成立港澳交流辦公室，提供遊客、投資、就學等諮詢及協助，也有一些人到方面的協助。

此外，有在台的港生組織表示，他們希望台灣可以放寬港生畢業之後，在台灣定居的限制，李麗珍回應，目前已有相關制度，港生畢業之後，可以申請延期拘留一年，利用這一年求職找工作，至於要在台灣定居，現行的制度是需要在台工作連續滿二年，每年在台居住183天以上，且要符合「最近一年平均每月收入超過基本工資的兩倍」，方可申請在台定居。但不少港人反應，要求他們薪資要達到基本工資的兩倍以上，那至少要4萬多，他們在海外求職已經有難度了，要超過基本工資兩倍，真的太難達到，對此，李麗珍說，將會跟相關單位做進一步的建議，看能不能提供一些協助。

(中時 )