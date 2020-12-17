和泰汽車運用代理銷售的HINO大型車底盤，根據各地捐血中心的需求，搭載先進的採血設備打造捐血車，每年至少捐贈一台和泰號捐血車，2020年捐贈給高雄捐血中心第11台和泰號捐血車，12月17日於TOYOTA北高雄營業所正式啟用，未來將服務高雄、屏東地區的捐血人。

和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約16％，是台灣捐贈最多捐血車的企業，歷年來和泰號捐血車累計募血超過112萬袋，為台灣血液庫注入超過2.8億c.c.血量，平均每月服務全台上萬名捐血民眾，今年加入和泰11號捐血車後，預計每年可再擴大募集約620萬c.c.血量，為台灣醫療用血提供強力支援。

2020年受疫情影響，血庫不時於低點徘徊，捐贈儀式當天，和泰汽車與經銷商高都汽車一同舉辦和泰號11號初登場捐血活動，號召百位同仁及車主一同挽袖捐血！自2012年以來，和泰汽車每年舉辦上百場「和泰汽車全國捐血月」活動，投入廣宣資源、人力和捐血贈品等，號召集團同仁、車主、一般民眾挽袖捐血，「和泰汽車全國捐血月」，累計舉辦超過1,400場捐血活動，超過7萬人踴躍捐血，用實際行動支援台灣醫療用血，救助許多有需要的人。

根據台灣血液基金會統計發現，台灣國民平均捐血率超過7％，是世界捐血率第一的國家，但數據顯示年輕人捐血率卻逐年下降，去年17至20歲民眾的捐血率僅10％，為近20年來新低。為協助提升年輕族群捐血率，今年和泰汽車再次將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦40場捐血活動，成為首家與台灣血液基金會、大學攜手合作的企業，約3,500名學生響應捐血，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，鼓勵學生首捐，活動首捐率高達17％，讓更多年輕人了解捐血的意義，並培養捐血習慣，為台灣血液庫存注入一份穩定的力量。

和泰汽車長期積極投入公益活動，以捐贈捐血車與舉辦捐血活動落實社會企業責任，期盼有拋磚引玉的效果，未來有更多企業、大眾一起響應捐血公益活動，讓正向影響力擴散到台灣每個角落。

(中時 )