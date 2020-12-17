新北共13家特色商品在林口三井六角廣場設攤，成功吸引民眾前往採購。（李俊淇攝）

新北特色商品徵選活動歷經二個月的徵件及初選作業，入圍80家業者，最後決選出41件商品，並成立第一屆新北特色商品隊，今（17）天首場戰役選在林口三井舉辦，新北市副市長吳明機致到場詞表示，民眾毋須「趴趴走」，只要在同一個地方就能買齊全新北的特色商品。

新北市副市長吳明機表示，對於業者自主性籌組聯誼組織，將會積極協助輔導，除了導入廣告宣傳資源外，也會協助業者進行通路媒合，共同將新北特色商品推廣到全國。

經發局表示，此次集結13家特色商品，其中像是「武藏野の和菓子」就是網紅名店，其得獎商品「芝久保生乳捲」更是銷售冠軍名品；「大嬸婆食品」推出的「掛爐黃金甘蔗雞」將放山土雞以甘蔗煙燻熟成，是逢年過節必備的美味佳餚。

經發局說，聯合展售活動即日起至明年1月7日，未來將以不同業種組合型態來進行巡迴展售，將陸續在不同通路上販售，明年1月中也將在在「台北世貿年貨大展」展售，相信一定能打響新北隊名號。

深坑「寶桂的店」負責人陳寶桂表示，這次的活動是由業者自主發起的，各地區的特色商家組隊與林口三井洽談合作事宜，相信以這樣的展售模式，銷售業績一定會比以前還要好。

副市長吳明機到場試吃各式特色商品。（李俊淇攝）

(中時 )