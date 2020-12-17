資誠（PwC）會計師事務所17日指出，美國總統拜登2021年1月即將上任，除了美國稅制，外界亦普遍關注拜登的多邊貿易政策，讓美國重回經濟合作暨發展組織（OECD）與世界貿易組織（WTO）國際談判桌上。

因應中美貿易戰及全球疫情等發展，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人觀察，許多台商近期皆開始考慮赴美投資設廠的可能性，然而因為台灣與美國尚未簽訂租稅協定，美國高達30％的股利匯出扣繳稅往往成為台商望之卻步的原因之一，且若未來美國不同意OECD所提出的方針、祭出報復性關稅，恐將掀起繼中美貿易戰後之第二波貿易戰，台商要謹慎觀察未來局勢。

2020年美國總統與兩院選舉逐漸落幕，拜登於選前提出針對富人與企業的加稅政策獲得各界密切關注，而明年年初共和黨是否能贏得最後兩席喬治亞州參議員席次以維持參議院多數，也攸關此次拜登之稅務政策是否能順利推行。

為解決數位經濟下各國政府的稅收流失，OECD除了在稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）第一項行動計畫中提出「數位經濟的稅收挑戰」，更在2019提出兩大方針（Pillar），並期望各國在2020年取得共識。儘管如此，川普政府遲遲不願同意「方針一」，認為方針一主張將更多利潤分配至消費者／市場所在國家以及許多歐洲國家據此制定之數位稅（DST）是針對美國的大型科技公司而來，且會減少美國政府稅收。

川普政府更曾表示，若歐洲各國政府執意課徵數位稅，將祭出報復性之稅收懲罰。若拜登於明年順利入主白宮，其新內閣中財政部之官員是否願意改變過往美國對於方針一之反對態度，將為各界重點關注。

至於「方針二」所提出希望建立全球之最低稅負制，因為其與川普於2017年稅改通過針對美國企業或個人於海外持有之公司股權於符合一定條件下需支付超額利潤之稅負（GILTI）性質高度相似，故川普政府過往皆表示支持。而此次美國大選後，外界也普遍認為，因為拜登之稅務政策不僅維持課徵此境外超額利潤稅負，更將稅率從10.5％調升至21％，因此他所領導的美國政府將會繼續支持方針二之內容。

由於近期美國參議院選舉尚未落幕，且新內閣中財政部官員對於近期全球國際租稅發展之態度尚未明朗，美國政府的雙邊租稅協定談判目前處於停擺狀態。若拜登順利上台，其與各國之租稅協定談判是否能取得實質的進展仍有待觀察。

儘管拜登政府已重申其希望重回世界貿易組織（WTO）談判桌之決心，但美國的境外無形資產所得稅務優惠（FDII）相關之法規可能成為其與WTO重啟談判的絆腳石。

世界貿易組織的「補貼及平衡措施協定（ASCM）」明確禁止其成員國對於出口之經濟活動採取專門之政策補貼，而許多人認為美國在2017年稅改時制定的無形資產出口之稅務優惠（FDII）可能違反WTO相關之公平貿易規範，且歐盟也已於2019寫給美國財政部與國稅局的信函中表明，若美國不廢除此項稅務優惠，將會向WTO提出抗議。

儘管拜登在競選期間並無明確指出將對無形資產出口之稅務優惠進行調整，拜登政府仍可能會為了重回WTO而考慮廢除此項稅務優惠，或是調整為無形資產不論是於境內銷售或是出口皆適用此稅務優惠。

(工商 )