看準即將到來的聖誕節送禮潮，電競品牌HyperX今（17）日宣布推出全新配色的HyperX Cloud Stinger Core 無線電競耳機。出色亮眼的白色耳機採用2.4GHz 電競級無線傳輸和40mm 指向性驅動單體，清晰的中、高音和震撼的低音將提供給玩家沉浸式的遊戲體驗，雪白配色更將為家中配置增添不少聖誕氣息。

HyperX表示：「HyperX致力於提供品質可靠且價格平實的遊戲周邊，希望讓家用主機玩家有感提升遊戲體驗。Cloud Stinger Core 無線電競耳機改採時尚的白藍配色，完美搭配全新PS5主機，讓玩家在享受舒適和無線便利性的同時，也能玩得有型。」

輕巧時尚的HyperX Cloud Stinger Core 無線電競耳機重量僅275克，搭配柔軟透氣的耳墊，適合長時間遊戲時配戴。2.4GHz 電競級無線傳輸提供高達 12 公尺的傳輸距離和17小時的電池續航力，玩家可不受「線」制盡情暢玩。相容於PS5、PS4、PS4 Pro和PC的無線耳機也專為玩家打造一系列便利的功能，包括耳罩上的便捷音量控制、旋轉切換靜音的降噪麥克風，以及耐用的可調式鋼芯頭帶。

HyperX Cloud Stinger Core 無線電競耳機12/18日起，於蝦皮商城HyperX官方旗艦店獨家販售中，建議售價為NTD 2,190。

(科技)