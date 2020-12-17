南迴鐵路電氣化將在23日正式通車，17日首班試乘發車，鐵道局表示，高雄到台東減縮27分鐘；此外，這也代表著全台唯一能開窗的藍皮普快列車即將步入歷史。

「加祿到康樂火車票1張！」濃濃復古味的藍皮火車是用柴電機頭拖拉，行駛路段只剩下枋寮至台東段，往返各1班次，所販售的紀念款車票屬於「厚票卡」，車票有「加官晉祿、健康快樂」涵義，近日吸引許多懷舊民眾前往購買。

南迴鐵路電氣化將在23日正式通車，這也代表著全台唯一能開窗的藍皮普快列車即將步入歷史。（蔡旻妤攝）

全台唯一能開窗的藍皮普快列車即將步入歷史，近日吸引許多鐵道迷及懷舊民眾朝聖。（蔡旻妤攝）

藍皮火車因車廂外觀藍色而得名，但車廂無冷氣，只能吹吊扇或開窗吹海風，沿線可以欣賞台灣海峽和太平洋海景，而有「解憂列車」美稱。

鐵道局表示，南迴鐵路電氣化施工期間克服了許多艱難，包括多良改線段的切化、多良改段下邊坡的保護工程、新建利嘉橋等；並且縮短了行車時間，高雄到台東減縮27分鐘、高雄至花蓮也縮短39分鐘，大幅疏解公路容量不足問題。

此外，電氣化的完構減少廢氣排放，改善沿線空氣品質，南迴線柴油列車由36班次減為18班次；另外，建立完善接駁公共運輸，有助提升東部觀光遊憩服務。

南迴鐵路電氣化將於23日正式通車，立委劉櫂豪邀請交通部長林佳龍17日搭乘首班由台東開出的普悠瑪試乘列車；林佳龍表示交通部已編列11億元預算，將結合在地特色和人文，將把南迴鐵路發展成觀光鐵道。

(中時 )