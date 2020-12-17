南迴鐵路電氣化將在23日正式通車，17日首班試乘發車，鐵道局表示，高雄到台東減縮27分鐘；此外，這也代表著全台唯一能開窗的藍皮普快列車即將步入歷史。
「加祿到康樂火車票1張！」濃濃復古味的藍皮火車是用柴電機頭拖拉，行駛路段只剩下枋寮至台東段，往返各1班次，所販售的紀念款車票屬於「厚票卡」，車票有「加官晉祿、健康快樂」涵義，近日吸引許多懷舊民眾前往購買。
藍皮火車因車廂外觀藍色而得名，但車廂無冷氣，只能吹吊扇或開窗吹海風，沿線可以欣賞台灣海峽和太平洋海景，而有「解憂列車」美稱。
鐵道局表示，南迴鐵路電氣化施工期間克服了許多艱難，包括多良改線段的切化、多良改段下邊坡的保護工程、新建利嘉橋等；並且縮短了行車時間，高雄到台東減縮27分鐘、高雄至花蓮也縮短39分鐘，大幅疏解公路容量不足問題。
此外，電氣化的完構減少廢氣排放，改善沿線空氣品質，南迴線柴油列車由36班次減為18班次；另外，建立完善接駁公共運輸，有助提升東部觀光遊憩服務。
南迴鐵路電氣化將於23日正式通車，立委劉櫂豪邀請交通部長林佳龍17日搭乘首班由台東開出的普悠瑪試乘列車；林佳龍表示交通部已編列11億元預算，將結合在地特色和人文，將把南迴鐵路發展成觀光鐵道。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。