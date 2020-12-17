森本祥司的推特帳號レンタルなんもしない人，有27萬個追蹤。（截自推特レンタルなんもしない人@morimotoshoji）

覺得自己很沒用嗎？看看這個日本男子吧，36歲的森本祥司，2018年在推特開設帳號レンタルなんもしない人，意思是「出租：什麼都不做的人」，顧名思義，他就是個「空氣人」，除了陪伴什麼都不做，他陪過抓姦、離婚，平均可日賺8千元台幣。就連律師呂秋遠也盛讚，好好活著，可以陪伴別人，就是很棒的祝福；所有人包括只能當空氣人，都是有用的，因為「只有空氣，才是人們最不可或缺的東西呢」！

森本祥司接過的委託案，從陪伴媽媽遛狗、陪女生抓寶可夢、聽上班族罵上司、坐在櫻花樹下發呆等等，甚至還曾陪人上摩鐵捉姦、辦離婚。「什麼都不做」不但讓客戶獲得安慰，也意外讓森本祥司自己獲得快樂，最後還成了能養家活口的工作。

原本森本祥司並未收費，只要求客戶提供車費及餐費，沒想到「寂寞商機」興盛，森本祥司案子接不完，開始酌收一萬元日幣（約新台幣2714元）的工資。每天8點半左右出門，晚上10點回家，平均一天3～4件的委託案，日收8千起跳。

原本森本祥司在出版社工作卻很不快樂，辭職之後當「空氣人」，不但讓他自己找回快樂，養活了自己與妻子，還出書、漫畫，甚至被拍成了日劇，推特有高達27萬追蹤者。

「在別人眼裡，他可能被認為一無是處，大阪大學畢業，不好好從事教材編撰的工作，竟然去做一個沒用的人，太沒出息了。」，律師呂秋遠說，「但是，他真的沒用嗎？他溫暖了很多人，怎麼會沒用。」、「每個人，生活在這個世界上，不論聰明、愚笨、健康、生病，都有神的用意在。沒有人是沒用的，就算靜靜的陪伴，也是一種很好的安慰」。

呂秋遠更說：「嘿！好好活著，可以陪伴別人，就是很棒的祝福了，在2020年這時候，特別是如此。不會沒用的，所有人，包括只能當空氣人，都是有用的。因為只有空氣，才是人們最不可或缺的東西呢！人生這麼短，管別人怎麼想，開心活著最重要啦！」。

(中時新聞網)