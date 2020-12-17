去年是美國60多年以來能源出口首次超過進口，美國終於結束長達半個多世紀對外能源依賴的歷史，今年1月川普總統也自豪地宣布「不再需要中東石油」。不過美專家警告，隨著新能源時代來臨，美國脫離對中東石油的依賴，卻在新能源的設備與礦產上轉向依賴中國大陸，這已經是美國能源安全的重大隱憂。

《美國之音》指出，1973年第4次中東戰爭爆發時，阿拉伯國家實施石油禁運打擊全球經濟，美國歷任政府都把維持能源自主做為施政目標。但是，隨著新能源時代的到來，美國卻陷入對大陸越來越嚴重的依賴。

美國哈德遜研究所高級研究員杜斯特伯格說，大陸不但控制很多關鍵的礦產資源，還主導電池、電動車、太陽能板等終端產品的製造。「我們依賴中國提供資源，但卻在使用新能源時受中國擺佈」。曾擔任美國商務部前助理部長的杜斯特伯格則說，美國歷史上從未在能源領域如此依賴單一國家。

國際能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）副總裁湯普森（GavinThompson）說，從太陽能板到動力電池，大陸主導了整個清潔能源產業鏈，而且很多新能源技術已經可以不依靠美國，美國對大陸控制關鍵的礦產資源也幾乎無能為力。其中有很多礦產是陸企在非洲開採，美國就算要建立類似供應鏈，也要很長時間。

報導舉例說，像新能源重要設備鋰電池裡所需要的鈷，大陸鈷礦儲量僅占世界總儲量的1%左右，但卻實際上控制著這種銀藍色金屬的全球供應。全球鈷精煉排名前6名的企業中，大陸佔據五席，大約控制著全球80%的市場份額。目前世界上已知的鈷礦集中在剛果民主共和國，鈷產量占世界鈷產量的60%以上，其中14個最大的鈷礦中，有8 座為大陸公司所擁有。

在鋰資源方面，大陸天齊鋰業持有世界儲量最大、品質最好的鋰礦─澳大利亞格林布希 （Greenbushes）礦51%的股權。另一家江西贛鋒鋰業則擁有澳大利亞、阿根廷、墨西哥、愛爾蘭等國共7個優質礦源，金屬鋰產能全球第一。鋰電池裡使用的石墨，大陸在國際市場上占有86%原料供應，電池負極石墨100%都是大陸製造。

報導說，在軍工、航太、化工、醫療等眾多行業需要的金屬銫，大陸也壟斷了全球供應。近年美國科學家還發現，銫可以用來提高矽太陽能電池的效率，一旦克服技術問題，全球對銫金屬需求無疑還將會進一步增長。美國在2018年將銫列入經濟與國安關鍵礦物清單，大陸則在今年10月將它列入戰略性新興產業投資計畫。

前述專家湯普森說，大陸對稀土資源的控制引起了國際社會的嚴重關注，但對其他一些同樣重要、但卻鮮為人知的稀有金屬被大陸壟斷則很少有人瞭解。例如鈷金屬一般人都很少知道其重要性，因此美國在加快向新能源過渡的同時，對所面臨的挑戰尚未有充分的瞭解。

(中時新聞網)