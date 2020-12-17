日前有媒體報導政府將修法刪除港資視同陸資規定，陸委會副主委李麗珍17日表示，因政府陸續發現陸資假冒外資或港資來台，因此要修法進行嚴格把關，修港澳條例第31條只是一個選項，目前還在研議當中，但「不管未來怎麼樣修，我們沒有要把港資準用外資相關規定刪除，目前沒有這樣的規劃」。

有媒體15日報導政府將修港澳條例第31條，杜絕「假港資，真中資」來台，將刪除港資可等同外資的規定。

李麗珍17日在例行記者會上表示，因為有看到一些真中資假冒身分來台投資案例，考量目前大陸情、港澳跟兩岸情勢的變化，因此對此問題政府要加強管理，嚴格把關，無論是安全的考量，或是社會秩序的安定等，政府最近在陸資來台投資許可辦法的修訂當中，已經有考慮進去了。

李麗珍表示，修港澳條例第31條只是一個選項，目前還在研議當中，「不管未來怎麼樣修，我們沒有要把港資準用外資相關規定刪除，目前沒有這樣的規劃」。她指出，修法主要是「涉陸因素」概念，是要強化真的陸資管理，「但什麼是涉陸因素，目前相關單位還在研議當中沒有定案」。

(工商 )