近來人氣爆棚的韓國超夯「仿真麵包」，現在全家便利商店就買得到！全家推出一系列地瓜系商品，有網友在PTT上討論「地瓜QQ麵包」，不但地瓜味濃郁，而且吃起來口感很像麻糬，尤其外型幾可亂真，讓眾人一看就嗨，一推出就造成秒殺，有網友哭喊：「跑了3家才買到」。

原PO在PTT發文表示，之前在IG看過韓國有出這種擬真麵包，沒想到全家現在也出了！「地瓜QQ麵包」一個35元，搭中熱美49元，原PO說，他在店裡完全被展示盒給吸引，因為光造型就很加分，看到只剩最後一個就立刻抓了結帳。

網友表示，完全被麵包的展示盒給吸引，覺得光是造型就很加分。(圖/截自PTT)

原PO形容，「地瓜QQ麵包」吃起來與一般麵包完全不同，有點像麻糬或是偏軟的地瓜球，而且內餡地瓜味很濃，吃起來很綿密，再加上表面薄薄的粉末，口感又更像地瓜，不會太乾或太甜。原PO說「個人覺得很好吃，一定會再買。一直都很愛吃地瓜，覺得多了幾種地瓜商品可以選很棒，希望可以一直是常態品不要下架」，並給了88分的評價，貼文曝光後，引起許多吃過的網友共鳴。

全家「地瓜QQ麵包」一推出就造成秒殺，有網友哭：跑3家才買到。(圖/截自PTT)

網友表示「地瓜QQ麵包」地瓜味濃郁，而且吃起來口感很像麻糬。(圖/截自PTT)

網友紛紛回應，「好可愛的造型」、「沒想到是長這樣」、「口感不像麵包，但是是好吃的」、「中午剛吃覺得還不錯耶，地瓜燒麵包那款也愛」、「口感滿特別的，覺得還不錯吃，也不會太甜」、「今天也買了，超好吃。我是覺得地瓜的甜味滿夠的」、「很特別的口感！而且不太甜，感覺很健康的樣子」。

不少網友看了心動，直呼「下班去看看有沒有貨」、「生火！晚點買來試試看」、「剛跑第三家才買到，口感滿喜歡的，個人覺得還不錯吃」；不過也有網友表示「覺得有個奇怪的味道」、「實品比想像中的還小」、「60公克...全家麵包是要挑戰最小尺寸嗎= = 越出越小」。

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(中時新聞網)