據路透社等媒體報導，世界衛生組織WHO將派專家組到中國大陸調查新冠病毒的起源，專家組成員之一德國專家倫德茨表示，已開始與陸方科學家商討，預計赴陸時間或將在2021年1月，團隊可能從武漢開始調查，但詳細行程尚未確定。對此，大陸外交部發言人汪文斌今天（17日）表示，陸方願繼續同世衛組織加強合作，推進全球溯源工作。

汪文斌在今天的外交部發言人記者會上表示，自新冠疫情發生以來，陸方本著開放和負責任的態度，率先同世衛組織開展溯源合作，世衛組織專家兩次來華考察，陸方專家和世衛組織及國際專家組也舉行多次視頻交流，積極分享中國大陸的溯源成果和抗疫經驗。

汪文斌同時表示，世衛組織也向陸方提供了全球溯源的研究進程，雙方合作正穩步推進。陸方願繼續同世衛組織加強合作，推進全球溯源工作，為人類早日戰勝疫情做出中國貢獻。

據報導，倫德茨表示，國際專家組此行目的是蒐集資料，為未來疫情暴發做好準備。他表示，「這真的不是要找哪個國家來怪罪……而是試圖理解發生了什麼事，而根據這些數據，我們可以嘗試降低未來風險。」 他表示，整個調查行程預計需時4至5周，在行程後，專家會撰寫報告。

(中時 )