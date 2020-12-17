日本超人氣動漫《鬼滅之刃》電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本上映59天，人氣已衝破302億日元，勇奪日本歷代電影票房排名第二名紀錄。除了觀影人次驚人之外，也跟著帶動粉絲們在各地找尋跟動漫中的相似場景，進行聖地巡旅。

針對亞洲圈無法親訪鬼滅聖地的粉絲們，Royal Blue公司特地於12月26日日本時間14點30分，推出線上聖地巡旅，將由台灣籍導遊，透過ZOOM直播，帶領粉絲們線上遊覽奈良一刀石，再次回味劇中的經典場景。參加人數限量40名，且2020年僅此一場。

奈良市的柳生地區素以劍豪的故鄉聞名，此區有一塊單邊長7公尺的巨石，傳說劍豪柳生宗嚴有次以為自己在跟天狗（日本妖怪）對決，便一刀劈了天狗，隔天醒來才發現自己劈開的是巨石。傳說與《鬼滅之刃》第三集劇情神似，炭治郎透過錆兎的幫助順利劈開巨石，彷若劇情中翻版的一刀石，因而造成粉絲們爭相造訪。

鬼滅之刃奈良聖地巡旅將在2020年12月26日，日本時間14點30分-15點30分（台灣時間13:30-14:30)，可至以下網址報名，費用為3000日圓。

(科技)