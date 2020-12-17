新冠疫情改變了人們的生活型態，加速數位化的發展，5G與高速運算應用讓半導體成為核心，資策會預估，2021年半導體產業仍將保持雙位數成長動能，帶動晶圓代工產能供不應求。

近年來，大陸以高額補貼方式扶植中芯等半導體廠，全世界晶圓代工廠不敢大舉擴產，又因美中科技戰火延燒，讓台灣半導體製造戰略地位更顯重要，以產業地位而言，台積電先進製程技術領先，站穩全球晶圓代工霸主，市占率55.6%遙遙領先，放棄先進製程，專注成熟製程聯電，也超越格羅方德，躍居世界第三。

台積電5奈米導入量產，推升毛利率和獲利提升，也由於先進製程滿載，成熟製程也持續因應物聯網、電源管理IC、驅動IC等需求帶動，整體晶圓代工產業，產能嚴重供不應求，台積、聯電分別都被所屬客戶追單，業界更傳出，晶圓雙雄取消明年12吋代工接單價折讓的消息，等同於變相漲價。

2021年晶圓代工產業沒有新增產能，僅能靠去瓶頸和漲價擠出更多產能給客戶，晶圓雙雄獲利仍能維持穩健成長，不過回到操作面，務實一點的看法，就是股價爆發性成長動能將受到限制，若要找尋受惠半導體趨勢成長的族群，投資朋友可以留意因台積電上修資本支出的先進製程相關供應鏈，股價成長動能將更為強勁。以下精選三檔個股，分享給投資朋友：

一、光罩（2338）：國內最大光罩廠，固守8吋成熟製程光罩業務，受惠台積電先進製程產能滿載，8吋業務委外訂單大增，今年20億元資本支出跨入12吋產能，明年營收獲利將大幅成長，惟因短線股價漲多，宜待拉回守穩後再承接。

二、辛耘（3583）：自製濕製程設備業務切入台積電先進製程供應鏈，受惠矽晶圓供給吃緊漲價，轉投資大陸再生晶圓業務布局，預期短期間即能損平，帶動業績成長動能。

三、帆宣（6196）：台積電廠務設備工程的協力廠商，也是極紫外光（EUV）微影設備廠艾司摩爾（AMSL）的次系統模組代工廠，今年前三季賺贏去年全年，訂單能見度已達明年底，後續受惠半導體先進製程需求推動的趨勢成長。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)