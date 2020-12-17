中天美女主播劉盈秀在新聞直播現場跳「螃蟹舞」爆紅，圈粉無數！這次特別應《中時新聞網》邀請參與直播，現場除了教小編們大跳螃蟹舞外，身穿緊身衣褲的她，有別於以往主播形象，好身材讓粉絲大飽眼福，不僅上圍豐滿，更展現火辣傲人的Ｓ曲線，讓網友不斷刷版讚嘆秀秀的「逆天長腿」，此外，她在大秀舞技時，還差點將合身外套的釦子給撐破。

LIVE／秀秀主播螃蟹舞來了！劉盈秀線上互動圈粉

中天美女主播螃蟹舞一跳成名 曝心路歷程「從零開始」

對於網友敲碗已久的「螃蟹舞」副歌完整版，劉盈秀表示：「歡迎刷+1唷」，平時形象端莊的她，聽到歌曲，立馬神還原舞蹈，還不時提醒粉絲們要看仔細，沒想到玩瘋的秀秀，突然靈機一動直接cue小編出來與她共舞。上半身著橘色主播服，下半身穿超貼身運動褲，展現前凸後翹的好身材，並在空檔時拿起手機即時與網友零距離互動，直播現場氣氛嗨到爆！

擁有火辣Ｓ曲線身材的秀秀主播。（圖/陳威成攝）

因為一支「螃蟹舞」爆紅的劉盈秀主播。（圖/陳威成攝）

難得看見劉盈秀展現俏皮活潑一面，粉絲超開心！留言板上讚聲一片，直呼「秀秀主播身材真好！」、「可以轉行當藝人！太美了」、「秀主播玩瘋了！」，甚至還有網友表示：「訂閱數破250萬，要扮演小惡魔」，沒想到劉盈秀看了留言後，靦腆回應說會考慮看看，也感謝粉絲們一路以來的陪伴，直播尾聲她更大方展現好歌喉，獻唱一首「感恩的心」。

中天美女主播劉盈秀。（圖/劉盈秀粉專）

（攝影/馬樹立、陳威成、陳宏睿）

(中時新聞網)