市長林右昌期許透過書室讓民眾更加瞭解這座城市的內涵。（陳彩玲攝）

來自台北高姓民眾說，第一次看到有城市會設立專區介紹在地歷史、美食等，相當特別。（陳彩玲攝）

基隆市政府將文化中心的鄉土文史室，改造成「基隆書室」。（陳彩玲攝）

基隆市政府將文化中心的鄉土文史室，改造成「基隆書室」，彙集以基隆為主題的出版品及相關資料，18日以嶄新風貌亮相，市長林右昌期許透過書室讓民眾更加瞭解這座城市的內涵。

林右昌表示，「基隆書室」是文化局嶄新規畫的空間，書室名稱一語雙關，不僅彙集以基隆為主題的出版品及相關資料，也希望大家能在此處舒適的閱讀，他強調，這次規畫讓相關的文史資料，包括論文期刊甚至政府出版品，都能完整的呈現，未來要研究基隆或是發展「基隆學」時，能有更好的基地，民眾也能更充分地瞭解基隆這個城市的內涵。

來自台北高姓民眾說，第一次看到有城市會設立專區介紹在地歷史、美食等，相當特別，不僅能有系統、快速的找到相關資料，也能迅速認識基隆是一舉數得，他表示，會想要介紹朋友一起來這個空間享受。

文化局長陳靜萍指出，一直以來，民眾都透過投入傳統文化、社造活動、參加走讀行程與講座等，建立對這座城市的連結與認同，現在有一個專為基隆量身訂做的美麗書室，未來不論晴雨，都可以在這裡找到一個舒適的空間，來更進一步認識基隆。

文化局表示，改造後的基隆書室，會配合開幕活動在東岸商場「見書店」同步進行基隆書展，19日舉行活動講座，歡迎有興趣的朋友報名參加，詳情可上基隆市文化局、基隆市公共圖書館上查詢。

(中時 )