根據12月14日的年度報告，韓國的武器出口量已排到全球第10位，可與美國、俄羅斯、德國和法國等國家並列的國際頂級軍火商。

防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國自製武器的品質受到國際市場認可，在過去5年(2015-2019)，韓國武器銷量大為提升，佔世界國防出口總額的2.1％。

據韓聯社報導，韓國在去年的報告，排名第11位，而今年進入第10名。

報告說，美國仍然是最大的武器出口國，接下來的排序是俄羅斯、法國、德國和中國大陸。這5個國家武器銷量，佔世界國防總出口的76％。

至於武器進口國的排名，則以沙烏地阿拉伯最多，其次是印度、埃及、澳洲和中國大陸。這5個國家所購買的武器佔世界國防進口總量的36％。

總體而言，在此期間，全球武器交易額與前5年相比，增長了5.5％。

在全球排名前100的國防公司中，韓國有3家公司入榜，分別是韓華航太公司（Hanwha AeroSpace）-第46名，韓國航太工業公司（KAI）-第60名，以及LIG Nex1公司-67名。

韓華之所以成為韓國最大的國防商，是陸戰武器銷售有傑出成績。波蘭在2016向韓華採購150門k9自走砲，之後再以技術轉移的方式，購買800輛K2戰車；這在國際市場上都是罕見的大單，，還有與土耳其「阿泰爾」戰車技術合作、阿曼的72輛戰車訂單，使得韓華公司一舉超越KAI，成為韓國最大的武器出口商。

排名第2的KAI，持續以T-50/FA-50輕型戰機/教練機為主力產品，美國空軍研擬租借8~10架FA-50，做為T-5「紅鷹」高級噴射教練機正式服役前的過渡機種。第3名的LIG Nex1公司，主要銷售雷達電子系統與各種飛彈。

(中時新聞網)