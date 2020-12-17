台南市教育局年終成果發表，教育局長鄭新輝揭示多項豐碩成果，包括已爭取到沙崙雙語學校經費，總經費7億2830萬元，總班級數47班，雙語教學領域節數將逐漸提升至30％以上，預計2024年招生；九份子國中小、鹽行高中及小新國小新校也將在明年完工啟用。

鄭新輝說，沙崙K12全雙語學校總經費7億2830萬元，明年動工，2024年招生；正興建的鹽行國中、九份子國民中小學也將在明年完工，110學年度招生；善化小新國小應不敷使用，新校區將在明年完工啟用，共計國小24班、幼兒園2班，資源班1班。

因應南科就業人口增加，除了善化國中將增班，也確定在南科LM區新設國中小學校，目前爭取經費中，順利的話，預計最快3年內招生。

雙語教育部分，今年共有33校辦理領域雙語教學，112校辦理課後英文班，209校將英文融入小一課程，目標將於2024年達到全市有半數學校實施雙語教育，目前全市有約1500位B2級以上的教師。

台南市教育局今天召開「領航教育向前行夢想成真-109年終成果發表會」，鄭新輝表示，上任以來持續以市長黃偉哲教育政策理念「扎根基礎，迎向未來： 點亮孩子心中希望」為願景，聚焦「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」5大方向擘畫教育政策藍圖，並繳出亮麗成績單。

教育局今年度各項教育評比在全國都名列前茅，《天下》幸福城市大調查-文教力面向六都第2名、《遠見》縣市總體競爭力大調查-教育文化方面排名全國第3名；《遠見》縣市首長滿意度調查-教育面向六都排名第3、全國排名第5，為全國進步最多。

重要得獎紀錄包括教育部教學卓越獎1金1銀、海洋教育評選特優、中輟生預防及復學輔導工作績優縣市、中輟復學率位居六都第1名、推動樂齡學習連續5年獲全國優等、全中運及全民運動會獲獎牌數均創縣市合併以來最佳、查畝營自行車道獲「騎亮臺灣」全國自行車道票選最佳亮點車道獎、古都半程馬拉松獲運動筆記4.5顆星評價。

(中時 )