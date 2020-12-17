遠傳friDay影音2020年度排行榜出爐！今年因疫情影響，帶動整體OTT產業的成長，遠傳friDay影音總收視人口成長超過3成，大螢使用率也大幅提升，總觀看時數年成長96%，總觀看人數成長75%，即使下半年疫情趨緩，以大螢幕收看OTT內容的人數仍居高不下，已然成為居家娛樂的重點選擇。

根據friDay影音2020年度收視統計顯示，收視成長最高為綜藝類、動漫次之，全平台不分類總收視則由台灣首部政治劇《國際橋牌社》奪冠，韓影和韓綜《寄生上流》、《Running Man》、《浪漫醫生金師傅2》分別佔二、三、四名，第五名則為日本動漫《鬼滅之刃》。

friDay影音2020年度排行榜，左至右上至下依序是：《國際橋牌社》、《寄生上流》、《Running Man》、《浪漫醫生金師傅2》、《鬼滅之刃》與《C.T.O PROJECT–The Survival》韓國出道實境秀。（friDay影音提供／黃慧雯台北傳真）

電影類：韓影一枝獨秀

受到疫情影響，好萊塢大片自3月以來陸續暫停開拍或延後上映，遠傳friDay影音同時積極上架韓影，讓韓影在今年度更能發光發亮，獲得觀眾青睞，每月排名皆可見韓影上榜。年度排行電影類以獲得奧斯卡金獎的韓影《寄生上流》排名第一，其次為《白頭山：半島浩劫》、《全面攻佔3：天使救援》，國片《返校》名列第四，第五名為《82年生的金智英》。

戲劇類：台劇嶄露頭角

往年韓劇是戲劇類常勝軍，今年優質台劇席捲全台，前五名中有兩部台劇上榜，年度戲劇排行榜以年初話題火熱的《國際橋牌社》奪得收視第一名，第二為實力派演員韓石圭主演的韓劇《浪漫醫生金師傅2》、第三為網友狂推的撒糖日劇《戀愛可以持續到天長地久》，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》也衝上第四名，第五名則是韓劇《如實陳述》。

綜藝類：實境綜藝秀成長黑馬，吸引年輕女性新客

遠傳friDay影音今年引進許多綜藝型節目，帶動全年綜藝類收視人口成長150%，其中以韓國實境綜藝節目最受歡迎，每部一推出即引起廣大迴響，吸引許多新進韓粉客群，其中又以21至30歲女性居多；加上下半年持續引入的獨家多視角節目《M COUNTDOWN》、木曜4超玩《一日系列》，並挑戰跨國直播演唱會《TOP韓流演唱會》、《2020 MAMA》，後者更創下平台最高流量紀錄，顯見市場對綜藝娛樂的偏好。年度綜藝類排行榜第一名為《Running Man》，其次依序為《一日三餐漁村篇第5季》、《帶輪子的家》、《玩什麼好呢？》和《美味的廣場》。

動漫類：《鬼滅之刃》年度第一名

動漫類收視2020年成長近6成，尤其是今年最夯的必看日本動漫作品《鬼滅之刃》，打破年齡藩籬，形成從國小到上班族跨年齡層的熱門討論作品。年度動漫類排行榜第一名為《鬼滅之刃》，其次依序為《異種族風俗娘評鑑指南》、《刀劍神域》、《鬼滅之宴》和《我的英雄學院第4季》。

遠傳friDay影音持續引進獨家節目，提供會員差異化內容服務，12/31即將上映的獨家《C.T.O PROJECT–The Survival》，為韓國首度為了台灣藝人專門製作並播出的真人實境節目，每集內容為C.T.O經歷各種高強度的磨練及挑戰，記錄他們在韓國出道的整個過程，節目中還特別邀請到韓國歌手-黃致列擔任導師，增加更多看點。遠傳friDay影音自12/31起，每週四更新集數。此外，自製多視角真人實境秀《極島冒險_溜浪玖壹壹》，獨家韓劇《女神降臨》和《哲仁王后》也將於遠傳friDay影音陸續更新集數或上架。

本月還有多部院線強檔電影，包含台灣票房大破3億的《天能》、迪士尼真人版《花木蘭》等好萊塢強片，以及韓國影視天后河智苑《無價之保》、南韓影史首部劫機動作喜劇《特務搞飛機》多部好戲都在12月推出。

(科技)