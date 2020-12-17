以關注兒少時期性侵害創傷修復的「全芯創傷復原中心」，17日成立並邀請熱心公益的藝人徐若瑄擔任「芯光天使」，期望社會共同關注兒少時期性侵害的議題，理解復原路上的孤獨與傷痛，呼籲大眾一起點亮兒少性侵倖存者的復原之路。

「全芯創傷復原中心」是由台灣兒少權益暨身心健康促進協會成立的關注兒少時期性侵害創傷修復的公益機構，兒少權心會理事長賴芳玉表示，根據衛福部去年性侵害事件通報統計，8160的通報人數中，兒少人數超過一半為5272人，占通報人數的65％。

賴芳玉指出，這樣的數字讓人相當痛心，代表每天就有14名兒少遭受性暴力的威脅；每1.7小時，就有1名兒少疑似被性侵。若參考兒少性侵害盛行率2.5％做計算，推估台灣至少有9萬名兒少暴露在性侵害風險中。

她說，兒少時期發生性侵害是黑數極大的犯罪行為，可能因為孩童們被誘騙不知情、也可能不敢說、不知道怎麼說、或是說了也不被相信，所以一直帶著創傷跌跌撞撞的成長，孤獨尋找人生的出口。

賴芳玉表示，在尋找這次芯光天使時，第一個就想到Vivian徐若瑄，「認識Vivian是在電影《寒蟬效應》時，飾演被害者的律師，那時我認真的感受她在這戲裡對被害者投入的感情，已經不只是位演員，令我印象最深刻的是Vivian對被害人的理解，已經超乎一位演員的理解，而是用生命在理解這個被害者。」

兒少權心會是今年5月在衛福部保護服務司的補助下成立「全芯創傷復原中心」。服務過程中發現有7成5的當事人，性侵害事件距今已10至20年以上，然而這些過往對他們來說仍歷歷在目，傷害並未隨著時間消失。

賴芳玉說，比孤獨還孤獨的復原路需要你我一起點亮，邀大家一起加入捐款支持的行列，號召募集200位芯光天使，點亮復原路。每天一點善意，只要1天1趟單程公車15元，你也能成為照亮這條療傷路途的芯光天使。

(中時 )