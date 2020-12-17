國民黨立委李貴敏今天在立院司法法制委員會質詢，針對近期發生的反萊豬醫師蘇偉碩被約談，以及過去發生的台大教授蘇宏達評論故宮被查水表，人民是否真的有言論自由？顧立雄認為，言論自由應該也有比例原則的限制，且面對敵對勢力滲透，有必要建立民主防衛機制。

李貴敏今天輪流問備詢官員對於言論自由的看法，問他們人民是否擁有言論自由？總統府秘書長李大維對此回答，「依照憲法，當然」，總統府副秘書長李俊俋也說，「憲法保障基本人權、言論自由，我都始終認同。」

但顧立雄卻不完全如此認為，顧立雄認為，雖然要保障言論自由，但是現在面對敵對勢力滲透，要建立必要民主防禦機制；他並提出憲法第23條（以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之），認為言論自由還是要受到比例原則限制。

顧立雄強調，從國安觀點來看，我們現在是危機中的國家，正在受到敵對國家滲透，因此建立民主防禦機制是必要的，對於蘇偉碩的個案，並不是他主政，所以沒辦法發表意見，但是《食安法》確實也有相關要件下的制約。

李貴敏則質疑，說萊劑有毒是假訊息，那說萊劑無毒是不是也是假訊息？在判斷事情真相前，是不是先有立場，覺得是假訊息才去移送人家？顧立雄說，這不是他主政事項，個案已經交由權責單位做必要查處，包括行政或是刑事，應該由相關單位調查，他不應該再回應。

李貴敏也追問，食安是不是攸關國安？顧立雄解釋，國安會關切的是有沒有境外敵對勢力，利用民主機制做滲透、認知作戰、心理戰、輿論戰等等。

顧立雄說，他不是說食安完全跟國安無關，但他們關注的是看這樣的消息傳播，跟他們關切的境外敵對勢力有沒有關係，目前他們也沒辦法有定論，所以沒辦法對個案評論。

(中時 )