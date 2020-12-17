修杰楷17日出席雀巢健康兒童計畫活動，聊到老婆賈靜雯先前忙拍戲，兩人刻意錯開工作時間，他常下廚給2個女兒咘咘、Bo妞吃，某一次晚上不在家，修杰楷跟咘咘說「晚上媽媽做飯喔」，咘咘驚回「蛤～我有點緊張」的可愛反應，後來轉述給老婆聽，賈靜雯反問咘咘「哪一方面緊張？」但咘咘不敢正面回答，「希望晚上可以吃到飯」。

修杰楷讚賈靜雯拿手菜，包括有玉米濃湯、紅燒肉及炒菜類都不錯，但備料及善後時間較久，大概多出1、2小時。對於2個女兒口味？修杰楷說咘咘不挑食，Bo妞不喜歡吃太軟爛的東西，像是絲瓜等，且味覺敏感，只要一點胡椒調味就吃得出來，偏愛食物原味，雖看似口味清淡，但Bo妞愛吃水果「她一個人吃3顆橘子」。

今年5歲的咘咘與3歲的Bo妞活動力超強，尤其愛玩「枕頭大戰」，翻箱倒櫃東西全掉下來，破壞力好比小男生，完全沒在客氣，修杰楷氣罵「幹什麼東西！」要女兒快去收好東西，女兒有何反應？他無奈：「根本沒在怕我，但她們很乖，算滿聽話，也不會太嚴厲」。日前家中多養2隻小貓，修杰楷說女兒跟貓咪相處很好，還會出動貓咪叫女兒起床。

耶誕節將至，咘咘和Bo妞分別將願望寫下掛在聖誕樹，修杰楷笑說：「他們願望滿小的，聖誕老公公會幫她完成」。比起萬聖節女兒們偏愛耶誕節，Bo妞說原因怕鬼，咘咘則說萬聖節可以拿糖果，但爸媽不給吃，修杰楷則站在父母立場，堅決不讓孩子多吃糖，「棒棒糖頂多吃30秒」。

(中時 )