台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic提供華語、西洋、韓樂等近千萬首音樂曲庫,今年註冊用戶數突破600萬大關,年初搶先業界推出的Podcast也成為用戶生活中的陪伴型媒體。此外,MyMusic也公布2020年度音樂點聽榜,鄧紫棋以新專輯《摩天動物園》榮登華語榜專輯冠軍,更憑藉超高點聽人氣登上歌手榜冠軍寶座;眾所矚目的華語單曲榜則由八三夭為台劇《想見你》演唱的片尾曲「想見你想見你想見你」奪冠。

根據MyMusic統計,受到疫情影響,上半年民眾居家工作及在家時間增長,下半年隨著5G開通,也帶動整體訪客數較去年成長8成。MyMusic 透過觀察用戶行為發現,25 到 34歲的年輕上班族對音樂最為依賴,平均每月點聽時數超過20小時,特別是週間下午5點至晚上8點的上下班通勤時段為大宗。而今年在台灣異軍突起的Podcast,推出以來點聽率快速竄升,單月點聽數相較年初成長近四倍,成為國人點聽新寵,大大增加用戶黏著度。聽眾則以女性占比(55%)稍高,年齡層則以35到44歲最多,並以上班族及育兒族為主要族群。

MyMusic Podcast用戶偏愛專題性及知識型的內容。(MyMusic提供/黃慧雯台北傳真)

Podcast已經成為現代人汲取新知、休閒陪伴的主要內容來源。以MyMusic的數據顯示,最多聆聽的時段以早上8點到11點,以及晚上睡覺前10點到12點為高峰。內容則偏愛專題性及知識型的題材。特別是MyMusic 編輯精選製作的多元內容主題策展節目偏好度極高,如「Podcast娛樂報」更是廣受全年齡層喜愛,為總點聽率之冠。此外包括語言學習、星座運勢、親子育兒等類型也十分受歡迎,像是「通勤學英語」、「算算星座與生活」以及MyMusic藝人專訪節目「不只音樂more than music」等皆是年度點聽榜單中,前5名的人氣節目。未來也將持續增加主題性強的獨家內容,以符合廣大Podcast聽眾的需求。

在MyMusic的2020年度點聽排行榜中最受關注的華語榜,由香港歌壇天后鄧紫棋稱霸,囊括年度專輯、人氣歌手兩項冠軍。去年底發行的專輯《摩天動物園》叫好又叫座,不僅入圍5項金曲獎提名、拿下評審團大獎,更讓她成為YouTube史上首位擁有3首MV點閱破億的華語女歌手,無疑是今年華語歌壇最耀眼的明星。男歌手則以被封為「國民老公」的瘦子,憑藉首張個人專輯《靈魂出竅Outta Body》勇奪華語年度專輯亞軍,單飛就挺進十大人氣歌手榜單,魅力無法擋。

近年無論是台劇、韓劇或電影,搭配的主題曲皆創下超高點聽率,華語單曲榜毫無意外由超夯台劇《想見你》神曲「想見你想見你想見你」摘下年度冠軍、台語歌曲則由鑲金的電影「孤味」的片尾曲《別人的》拿下,展現「鋼鐵V」徐若瑄身兼監製、演員及歌手的強大才能;由玄彬和孫藝真主演的浪漫愛情韓劇《愛的迫降》原聲帶、及席捲全球票房的《冰雪奇緣2》原聲帶也分別拿下韓語及西洋專輯榜冠軍。

韓語年度單曲的部分,由嘻哈才子ZICO的洗腦抖音神曲「Any Song」奪冠,在韓劇《愛的迫降》、《梨泰院CLASS》OST席捲下殺出重圍,成為2020年KPOP最具代表性的歌曲;IU、MAMAMOO等人氣藝人在韓語單曲和專輯雙榜也都有前十的好成績。而剛入圍葛萊美獎最佳流行组合的BTS防彈少年團,則以「Stay Gold」和《MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~》稱霸日語單曲及日語專輯榜。不讓「世界彈」專美於前的還有BLACKPINK,兩團作品遍及韓語、日語、西洋三類榜單,雙B的國際人氣備受肯定。

西洋年度單曲榜則由流行天王小賈斯汀的「Yummy」榮登榜首,他同時憑著睽違四年的新專輯《Changes》搶下西洋專輯榜第二名,為年度最高人氣西洋歌手。而「新流行雙面女神」艾娃麥絲人氣大爆發,共計4首挺進西洋單曲榜,並以神曲「Salt」拿下西洋單曲榜亞軍,氣勢如虹成為西洋單曲榜大贏家。

此外,台灣大哥大與張惠妹攜手合作,於12月31日跨年當天,旗下數位串流服務MyMusic及myVideo雙平台將全台獨家數位直播完整演唱會。MyMusic為回饋給長期支持的黑鑽VIP會員,自即日起至12月21日止,只要是黑鑽VIP會員並於活動網頁登記,即可抽MyMusic獨家訂製的【20/21 aMEI UTOPIA EAST】演唱會授權商品-漁夫帽和運動毛巾。同時只要有聆聽aMEI歌單的用戶,不只有機會獲得演唱會授權商品一組,還可再抽台東演唱會現場VIP入場手環,不用搶先佔位排隊,即可享受到演唱會絕佳視野搖滾區,已經搶好台東交通住宿的粉絲們絕對要把握機會。

(科技)