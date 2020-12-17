精神科醫師蘇偉碩過去長時間關注萊豬，因多次提醒民眾「萊豬有毒、萊豬就是毒豬」，恐危害健康說法，並批批蔡英文總統過去曾帶領群眾上街反毒牛，遭衛福部用《食安法》告發，被高雄警方約談。前民進黨立委林濁水認為，「蔡英文和前總統馬英九兩人對萊豬說法都前後矛盾、不負責任」。

國民黨17日北中南串連聲援蘇偉碩，國民黨痛批，蔡政府傲慢、違背民意，枉費過去民主前輩為台灣所立下的民主成果，同時也聲援蘇偉碩，憑醫師良心、依科學驗證的言論，到底做錯了什麼？高雄巿議員陳美雅表示，當人民對萊劑提出質疑，蔡政府居然動用國家機器追殺人民，只因蘇偉碩的立場跟政府不同？

台北市議員羅智強也聲援蘇醫師，指稱「如果蔡總統想要澄清萊豬的疑慮，那應該是堂堂正正的跟江啟臣辯論，用抓人的方式，去逼迫人民噤聲，蔡英文真以為這樣可以封天下人悠悠之口？」。

對於蘇偉碩說法，行政院秘書長李孟諺今(17日)在行政院記者會後表示，言論自由不等同散布謠言的自由，言論自由的分際還是要根據事實，要有所本。他強調，蘇的部分言論跟主張顯不合常理。

林濁水則對此在臉書表示，「他在講蔡昨是今非？那麼豈不是馬的昨天就錯了，醫師要不要建議馬出面道歉一下，那蔡肯定承受更大的壓力。無論如何，蔡馬兩人都前後矛盾，且都把民眾帶得歇斯底理卻一句都不道歉，都不負責任，都不是好的國家領袖該有的風格。結果就藍綠寃寃相報無了時」。

精神科醫生蘇偉碩批蔡英文過去曾帶領群眾上街反毒牛說，當年可以講萊牛就是毒牛，為何現在就不能講萊豬是毒豬。 他在講蔡昨是今非？那麼豈不是馬的昨天就錯了，醫師要不要建議馬出面道歉一下，那蔡肯定承受更大的壓力，大有強化反萊力道。 無論如何，蔡馬兩人都前後矛盾，且都把民眾帶得歇斯底理卻一句都不道歉，都不負責任，都不是好的國家領袖該有的風格。結果就藍綠寃寃相報無了時。 由林濁水發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)