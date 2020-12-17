美軍印太總部16日發表聲明，稱大陸人民解放軍拒絕參加計畫於2020年12月14日至16日與美印太總部以視頻形式舉行的「美中海上軍事安全磋商機制」有關會議。海軍新聞發言人劉文勝海軍大校回應，「美方有關言論完全是顛倒黑白、混淆視聽，會議未能如期舉行的原因是美方沒有遵守雙方共識，責任完全在美方。」

「根據陸美兩國防務部門商定，陸美雙方將於年內以視頻形式舉行陸美海上軍事安全磋商機制小組會議和將軍級年度會晤。11月18日，陸方向美方提供了關於此次會議議題和安排的中方建議。」劉文勝指責，「但美方執意強推其單方面議題設想、任意壓縮年度會晤時長、改變年度會晤性質，甚至在雙方尚未就議題達成一致的情況下，企圖強壓陸方參會。」

劉文勝痛批，「美方這些不專業、不友好和不具建設性的做法，體現了美方一貫的霸凌作風，違反國際慣例，違反中美兩國防務部門1998年簽署的《關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定》中有關相互尊重和協商一致的原則，損害中國海軍與印太總部之間的信任。」

劉文勝強調，相互尊重和協商一致是陸美兩軍處理任何問題的原則。陸方高度重視陸美海上軍事安全磋商機制，願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。希望美方切實尊重《協定》內容，不要合則用、不合則棄，動輒指責他人，推卸自身責任，真正與陸方相向而行，盡早就有關問題與陸方達成一致，推動會議順利舉行。

(中時 )