因主張萊劑對人體有害而遭「查水表」的醫師蘇偉碩表示，就算查水表，「也封不住我的口，他強調會依通知時間到案說明，但自己不過是一個小醫生，不解為何要用3年刑責的食安法來偵訊。此風波爆發後，精神科醫師沈政男回想起八年前寫過關於瘦肉精的文章，忍不住說，「差最多的是，八年前還有自由的言論空間，今天已經被嚴重限縮了」。

沈政男在臉書寫下，記憶非常深刻，八年前那時寫瘦肉精，好幾次周四早上社區門診結束後，在回到院本部的路上，一直接到媒體來電，而八年過去了，今(17日)中午在回到院本部的路上，也是一直接到媒體來電，只是八年前主要都寫報紙，現在改成寫臉書與網路了。

沈政男透露，八年前來電的媒體都是親綠，今天來電的媒體卻都是親藍，然而，令他感受差別最多的是，「八年前還有自由的言論空間，今天已經被嚴重限縮了」。他認為，這樣的政權絕對不可能把台灣帶向什麼好地方，並勸大家好好練身體多讀書。

網友見狀附和表示，「No idea to say(無話可說)」、「言論自由，但是並非名嘴都是萬事通？」「感覺民主制度的獨裁比專制制度的獨裁還可怕」。

(中時新聞網)