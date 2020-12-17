聯合國大會16日表決俄羅斯遞交的決議草案，該法呼籲成員國立法，打擊美化納粹主義，反對任何形式的種族歧視。結果以130票贊成，2票反對，51票棄權而過關。投反對票的包括美國和烏克蘭，大多數歐洲國家與日本則選擇棄權。

據俄國媒體「今日俄羅斯」（RT）報導，這項譴責「美化納粹運動、新納粹主義和前黨衛軍成員組織」的草案，也反對種族歧視、仇外主義和其他偏見行為。

除美、烏反對外，英、法、德、比利時、瑞典、日本和澳洲都棄權。51個國家，其中包括歐盟成員國，都投了棄權票。RT怒批，「就連曾表示對納粹暴行將永遠負責到底的德國，也棄權了，令人感到諷刺。」

RT指出，儘管美俄在第二次世界大戰為盟友，但美國依舊投下反對票，似乎只是想要刁難俄國。至於烏國，新納粹主義團體在當地有一定支持度，其中名為「阿佐夫營」（Azov Battalion）的民兵組織，甚至還配備美製武器，可能是影響該國投票意向的因素。

美國則強調，投反對票與支持烏境新納粹團體無關，而是禁止美化納粹主義，與美國憲法第一修正案中的言論自由權相牴觸。

(中時 )