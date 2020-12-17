米可白在台視八點檔《生生世世》中，意外得知老公薛仕凌的同志傾向，一時間情緒爆發，哭的一把鼻涕一把眼淚。夫妻倆結婚7年求子未果，因為被太太聽到實情被迫出櫃，薛仕凌透露，身邊的同志朋友也有遇到類似情形，因為不少長輩都覺得只要結婚、問題都會解決，所以他很同情這樣的狀況。

米可白自爆，這場哭戲原本設定情緒震驚、滴淚，但因腦海不斷浮現明珠和玉樹相處情景，讓她瞬間心酸淚崩。有趣的是，由於米可白在外頭哭太大聲，還讓林嘉俐和薛仕凌差點演不下去，她不好意思笑說：「嘉俐姐和仕凌還衝出來說『哭那麼大聲幹嘛？我們在裡面都聽到妳的啜泣聲』，真不好意思，哭得太大聲還打亂他們的節奏，現在想想那時候情緒好像放太多了。」

薛仕凌表示，玉樹這個角色其實很痛苦，放不下心中愛慕的男性友人，一方面對明珠也很自責，為什自己沒辦法喜歡明珠，因而陷入自我懷疑的複雜情緒，他說：「如果身邊也有一個『玉樹』發生這樣的狀況，我一定會罵爆他，勸他趕快離婚，不要耽誤別人。『玉樹』當然可以決定要不要出櫃，但是不要剝奪人家的權利、占用他人的時間。」

米可白入戲哭到泣不成聲，她分析：「對明珠來說，和玉樹相處久了感情像家人一般，明珠慢慢在意玉樹、關心他，有愛的成分在，因此真的會很震驚。」《生生世世》劇情緊湊收視再度站上新高，日前播出全體平均收視2.4、有效收視1.76更位居全國第一，離演員們承諾的2.5慶功僅一步之遙。

薛仕凌說，「玉樹」其實很痛苦，放不下心中愛慕的男性友人，一方面對明珠也很自責。（台視提供）

薛仕凌坦言自己是同志，左為林嘉俐。（台視提供）

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