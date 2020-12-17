台南市政府農業局17日赴竹科宣傳台南牛肉。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

為推廣國產牛肉，台南市政府農業局17日在新竹科學園區管理局舉辦「台南吃好牛」國產牛肉行銷活動，邀請竹科工程師、行政人員到南科任職或出差時，一定不要錯過最美味的台南清燙牛肉湯。

台南市長黃偉哲表示，南市為重要肉牛產地，目前有養牛場158場、2萬6657頭，養頭數約占全台17％，僅次於彰化縣及屏東縣，居6都之冠。黃偉哲說，台南飼養的牛經合格屠宰場屠宰，溫體國產牛肉新鮮優質，深受消費大眾喜愛。

黃偉哲也說，新竹科學園區有許多高科技廠商及工程師、行政人員，而台南的南科園區，也有許多竹科的高科技廠商設廠，因此歡迎竹科的工程師、行政人員不論到台南出差或任職，一定要品嘗最美味的清燙牛肉湯。

南市府農業局長謝耀清指出，除推廣台南新鮮牛肉外，南市府同時希望透過活動，強調國產牛肉特色，建立國產牛肉品質安全形象。黃偉哲則說，為讓消費者能夠食用安全、衛生的國產牛肉，市府將加強肉牛屠體、屠宰衛生檢查與肉品衛生安全檢驗，業者也將配合產銷履歷牛肉驗證制度，建立國產優質牛肉品牌。

(中時 )