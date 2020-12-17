天下真的沒有白吃的午餐，大陸四川一名女子撿到他人遺失的提款卡後，不但沒去報遺失物，反而動起貪念，密碼竟然還「一猜就中」。她偷偷摸摸喬裝打扮到ATM成功盜領走2萬元人民幣（約8萬6千元台幣），但一周後下就被警方逮捕。

提款卡不見，還被猜中密碼盜領！根據《瀟湘晨報》報導，四川夾江縣一位鄭姓男子前往鎮上買藥，不慎將提款卡遺失，他想說提款卡有密碼保護，打算第二天再補辦，卻讓他損失慘重。

因為少了報失這個動作，鄭男當天晚上六點多，手機就收到銀行提款通知，2萬元人民幣（約8萬6千元台幣）全遭盜領光，讓他急忙報警。派出所收到報案後，很快展開調查，隨後便鎖定一名「戴黑色口罩、白色手套」的女子行蹤可疑。但由於喬裝後難以辨認身分，一度讓案子陷入僵局。

一周後，警方終於找到了該名嫌犯，並在家中搜索出盜領的2萬元現金，李姓女子當場坦承犯案。她表示，那天在鎮上趕集，剛好在藥局外發現這張提款卡。李女指出，撿到提款卡後，內心經歷許多掙扎，但最後還是心生歹念。她想說農村人密碼都設定比較簡單，如：888888、666666或123455。沒想到ATM嘗試輸入密碼後還真的「一猜就中」，第一個密碼就成功。

看到銀行戶頭餘額有2萬元，李女還不敢大意，特地回家喬裝打扮後才再度前往ATM取錢。不過成功領出錢後，李女卻受不了良心的譴責，一毛錢都不敢花，於是一直放在家裡，睡也睡不好。直到警方找上門，李女內心才終於鬆一口氣，失而復得的鄭男也非常開心。最後，李女因涉嫌竊盜罪，被大陸公安機關依法採取刑事強制措施。

(中時新聞網)