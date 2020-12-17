阿里巴巴創辦人馬雲近期深陷風暴中心，繼螞蟻集團上市喊停、阿里投資公司遭當局以反壟斷法罰款後，最新一不利消息是由馬雲擔任校長的湖畔大學，正在設立的雲南分校，因當局對該區規畫調整而停止招標。

12月1日， 昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處發布，湖畔大學雲南分校白魚口彩雲灣夢想小鎮項目控制性詳細規畫招標公告。不過，10日該處再度發公吿稱，因片區控規編制範圍調整，終止此規畫項目。

據原招標公告顯示，此案原定規畫範圍總面積約1281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。此大面積的工程，建設資金全部來自政府。

湖畔大學創立於2015年，由對岸企業家柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒以及著名學者共同發起創辦，位於浙江杭州。由馬雲、柳傳志等親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年營收超過3000萬元人民幣。學員入學時平均年齡38歲，平均創業年限超過11年。而今年8月25日正式確定將在雲南昆明設立分校。

馬雲曾表示，湖畔大學的使命是「發現並訓練具有企業家精神的創業者」，在過去5年的探索嘗試中，該校已形成獨一無二的文化，「世界上再也找不到一個這樣的學校」。

(中時 )