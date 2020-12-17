台中市府新聞局長黃國瑋表示，力邀大稻埕情人節煙火團隊，在中央公園上演188秒專屬跨年煙火秀。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫呼籲，多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免壅塞。（盧金足攝）

「犇向幸福！2021台中跨年夜」首度移師中央公園，與大里仁化公園展開雙主場，市府新聞局長黃國瑋17日公布跨年重量級歌手，包括蕭敬騰獅子LION、田馥甄、林宥嘉、周蕙等超過40組超強卡司接力演唱，還在水湳中央公園打造188秒跨年煙火秀，以50種以上花色拚盤，與民眾迎向新的一年。

黃國瑋表示，2021台中跨年五大第一，「場地第一」中央公園占地遼闊，全台最大場戶外舞台；「大里第一」仁化公園首次辦跨年晚會，逾20組藝人輪番上陣，「卡司第一」主持人群納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場，跨年倒數前壓軸田馥甄、周湯豪，林宥嘉歡唱迎新年。

大里仁化公園從晚上7時開始，由于美人、蔡昌憲、許志豪主持，王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨年後壓軸，「轉播第一」結合有線、無線電視頻道播出，最後是「參與層分布第一」，40多組巨星齊聚台中，粉絲年齡層廣泛。

市府力邀大稻埕情人節煙火團隊，在中央公園上演188秒專屬跨年煙火秀，排列組合共計超過70種變化，煙火總發數高達近9000發，帶給民眾目不暇給的感官饗宴。

交通局長葉昭甫呼籲，多利用大眾運輸工具前往活動會場，避免壅塞，「水湳現場」規畫4條接駁專車路線往返水湳中央公園；「大里現場」3條接駁專車路線，分別從太平運動場

、大里運動公園、霧峰阿罩霧公園往返修平科技大學。

(中時 )