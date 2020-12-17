iOS 14.3 已經在日前更新並為iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max增加全新 Apple ProRAW 功能。Apple ProRAW 照片採用 DNG 格式，可在照片 app 和任何支持 DNG 的第三方編輯 app 中編輯。以下分享 Apple ProRAW 相關資料，以及中國大陸攝影師張雨 Eric Zhang 以及台灣攝影師 Paddy 趙培均 使用 Apple ProRAW 拍攝並經由第三方 app 編輯的攝影作品。

台灣攝影師趙培均，他曾多次獲得 iPPA 肯定 ，他認為 Apple ProRaw 為後製編輯帶來極大的寬容度，在拍攝樣張部分原圖中有曝光不適當的地方，都仍然能夠在後期拉回來，相當厲害。

攝影師趙培均利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第一組對照圖。（趙培均提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師趙培均利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第二組對照圖。（趙培均提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師趙培均利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第三組對照圖。（趙培均提供／黃慧雯台北傳真）

而攝影師 Eric Zhang 張雨則是自由攝影師，作品曾發表於 Apple 官網以及 Apple 發表會活動現場，曾贏得 2020年 iPhone 「夜間模式」 攝影大賽殊榮。

攝影師張雨利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第一組對照圖。（張雨提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師張雨利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第二組對照圖。（張雨提供／黃慧雯台北傳真）

攝影師張雨利用iPhone 12 Pro系列的Apple ProRAW功能所拍攝的對照圖（後製調整為右方圖片），圖為第三組對照圖。（張雨提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12 Pro 在相機 app 中原生支持 Apple ProRAW，讓使用者既能擁有 RAW 格式的控制力和靈活性，又能體驗到 Apple 的計算攝影功能。蘋果構建了新的圖像pipeline，將中央處理器、圖形處理器、圖像信號處理器和神經網絡引擎所做的各部分處理，合併為一個新的深度影像文件。Apple ProRAW 體現了多幀圖像處理與計算攝影的優勢，如深度融合和智慧型HDR，而且四個相機全部具備，一切都在拍攝時完成，沒有快門延遲。你可以利用預設的降噪和多幀曝光調整，在後期時佔得先機，並能省下更多時間來微調色彩和白平衡。據了解，Apple ProRAW是iPhone 12 Pro系列專屬功能，將不會下放到其他機種之中，唯有入手這兩款手機才能夠體驗。

(科技)