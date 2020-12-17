東京疫情飆高 醫療體系告急 18:392020/12/17 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都17日新增感染新冠病毒的人數達到822人，連續兩天創新高，東京都知事小池百合子召開專家會議之後，將醫療提供體系的警戒級別上調一級至最嚴重的「告急」。這是疫情爆發以來，東京都首次將醫療提供體系的警戒級別上調到最高級別，此前維持在「需要加強」。 同時，日本全國17日新確診的新冠感染人數超過3,202人，創單日新高，另有24人死亡。 截至16日止的7日間，東京都新增確診平均人數大增至513.1人，較前週平均424.6人增加89人。 後疫情時代 5G產業商機引爆 高市全國首創防疫暫居所 供特定移工入住 (工商 ) #全國 #東京都 #醫療 #體系 #警戒級別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭AIT批散播布不實資訊 盧秀燕說話了 12:222020/12/17 政治 東京新增新冠確診822例 連2天創新高紀錄 15:342020/12/17 國際 商之器醫療科技展應用 業界愛 04:102020/12/17 投資理財 《類股》比特幣再飆天價 板卡族群噴高 10:002020/12/17 財經 保二總隊都更 高容獎受關注 14:222020/12/17 財經 《國際社會》疫情告急! 韓國首爾每日確診人數423位創新高 09:092020/12/17 財經 《韓股》首都圈疫情嚴重化 KOSPI開低走低 10:522020/12/17 財經 關懷兒童醫療 國際扶輪3481地區第四分區大時代扶輪社推動「孕安520」 16:222020/12/17 寶島 和泰汽車捐贈啟用第11台捐血車 強力支援台灣醫療用血 17:592020/12/17 汽車情報-汽車新聞 1分鐘讀財經》台積電今除息2.5元 外資提前大買 08:182020/12/17 財經 疫外的LongStay 鄒族女兒重回部落 04:102020/12/17 地方新聞 財經熱門新聞 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 澳欲向WTO提告大陸 專家：勝訴也解決不了問題 - 財經 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 對叛將梁孟松評價如何？台積電董事長張忠謀這麼說.... - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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