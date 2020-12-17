東京都17日新增感染新冠病毒的人數達到822人，連續兩天創新高，東京都知事小池百合子召開專家會議之後，將醫療提供體系的警戒級別上調一級至最嚴重的「告急」。這是疫情爆發以來，東京都首次將醫療提供體系的警戒級別上調到最高級別，此前維持在「需要加強」。

同時，日本全國17日新確診的新冠感染人數超過3,202人，創單日新高，另有24人死亡。

截至16日止的7日間，東京都新增確診平均人數大增至513.1人，較前週平均424.6人增加89人。

(工商 )