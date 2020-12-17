國際展會年終壓軸台北國際食品展（Food Taipei Mega Shows）17日起一連四天於南港展覽1館開展；此次匯集國內外食品、加工機械、生技、包裝、餐飲等設備與清真產品等六合一大展吸引16國、925家廠商展出1,880個攤位，展現最強台灣食力。

不畏疫情，今年食品展除臺灣外，另有非洲友邦史瓦帝尼、中南美友邦瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯，以及來自亞洲的日本、韓國、印尼、越南與歐美地區的美國、巴西、加拿大、俄羅斯、比利時等共16個國家、301個攤位參展，另一亮點是農委會今年以「臺灣農業新食代AgriNext」為主題，嚴選116家業者，規劃出「食大魅力區」等七大展區，並展出「臺灣食大魅力」得獎產品。

貿協表示，台北國際食品系列展整合產業上、中、下游供應鏈，集結機械設備菁英如上銀科技的機器人領域研發，掌握減速機、馬達與控制器等機器人三大核心技術，將加快食品生產製程自動化。百城機械則推出自動包餡機並匯集亞洲重要油脂、麵粉、澱粉等原料廠商組成研發團隊，為食品自動化生產提供配方指導。食品容器大廠瑞興工業透過運用全彩印刷搭配食材原色，製造瓶杯容器，讓飲品看起來更多彩繽紛。

貿協強調，同展另有米其林星等餐廳指定選用的詮晟餐飲設備，知名連鎖咖啡店家具裝潢供應商幸中金屬家具等涵蓋食品加工、包裝、餐飲設備，可於台北國際食品系列展找到完整台灣食品工業鏈。

展覽首日舉辦「臺北國際農產食品通路商線上採購日」，邀請中國大陸、日本、韓國、新加坡、加拿大、美國、德國、英國、澳洲等9國共45家買主參加。其中，重量級買主包括中國大陸的網易考拉、美國進口商暨連鎖店Cost Plus World Market及德國Orient Master GmbH旗下超市，皆會參與和我國150家參展商展開的250場次視訊採購洽談會。

(工商 )