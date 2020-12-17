網美霍萱有著天使臉孔和34D、24、34魔鬼身材，常常接到外拍和展場工作，大方展現自己的優勢，超誘惑曲線讓她的IG超過63萬粉絲；近期天氣越來越冷，她卻曬出一系列穿比基尼照片，其中一彎腰豐滿上圍快掉出來，讓網友看了臉紅心跳全身都熱了。

日前霍萱一如往常分享美照，其中有一系列穿著比基尼的照片，她趁著好天氣在露天泳池玩水，寫著「送你一個砰然心動」、「喜歡泡在陽光裡」、「你不按愛心，那我拍照給誰看」等，像是在跟粉絲互動。

霍萱曬出一系列穿比基尼照片，其中一彎腰豐滿上圍快掉出來，讓網友看了臉紅心跳全身都熱了。(圖/ 摘自霍萱IG)

畫面中霍萱穿著比基尼擺出各種姿勢，有坐在沙灘椅上曬太陽，也有在鏡子前自拍全身美照，其中一張她彎下腰從下往上的自拍照，超豐滿上圍幾乎快掉出來，比基尼看起來都快撐爆，稍微左右移動就會走光的程度，相當誘人。

大票男粉絲看完超興奮，激動表示「太性感了」、「哇！辣！性感！」、「夭壽大」、「這要擠爆了吧」、「太大了但很美」、「哇！這樣看好大！我說眼睛啦」、「妳就是我的陽光」、「這太犯規了」、「有迷人的微笑」、「很漂亮」。

(中時新聞網)