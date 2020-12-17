出現豬隊友！通訊軟體LINE在群組中出現「揪團」功能，其中消費者可同意連線商銀查看且使用揪團服務用戶的各類資訊，蒐集、處理及利用，但連線銀行仍未獲金管會同意開業，金管會已要求連線銀應協調LINE拿掉相關文字，並會了解此事連線銀是否事先知情，將法遵等納入未來核發執照的整體考量。

金管會強調，連線銀在籌備期間就應要「遵法」，在未開業前，LINE上面不得出現連線銀行的字眼。所以連線銀必須向兄弟單位，即通訊軟體LINE協調拿掉相關文字。

銀行局副局長黃光熙提出三點強調，一是LINE在群組上雖出現揪團等畫面，但使用者不能使用相關功能，連線銀行也無法蒐集客戶資料；二是連線銀行應向LINE連繫調整內容，涉及該行的部分必須先行刪除；三是LINE作揪團的相關原因，將請連線銀行說明，作為日後觀察連線銀辦理網銀業務的法遵性。

金管會主秘陳開元表示，若連線銀行事先知情LINE要上架揪團功能，且有連線商銀的字眼，就是「不當」，但若事先不知情，就要馬上連繫LINE作必要處置。

(工商 )