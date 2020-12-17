據彭博社12月17日援引美國官員的話稱，美國國家情報總監約翰·拉特克利夫無法在週五（18日）的截止日期前，向美國國會提交一份所謂的「外國勢力干預美國大選」的機密報告。原因是美國情報界內部存在爭論：報告是否應該更突出中國大陸如何「試圖影響」美國選民。大陸外交部發言人汪文斌今天（17日）駁斥，有關大陸影響美國大選說法純屬無中生有。

彭博社援引知情人士的話稱，拉特克利夫當地時間15日時就在考慮拒絕簽署這份報告，除非該報告能「更全面地反映中國的努力對美國國家安全構成的威脅」。而由於該信息的敏感性，知情人士不願透露姓名。

當地時間16日晚，拉特克利夫辦公室發表了一份聲明。聲明稱，美國情報界官員表示，他們「自大選以來已收到很多相關報告」，但一些部門對這些內容尚未協調一致。因此，他們無法在最後期限前完成工作。

此外，根據福斯新聞的說法，這份報告原計劃於18日發佈，但消息人士透露，美情報界內部對這份報告應包括哪些內容存在些爭議。消息人士稱，一些高級情報分析人士「堅定」聲稱中國大陸試圖影響美國2020年總統選舉，也有一些分析人士認為，中國大陸的「干預」「微乎其微」。

這並非拉特克利夫首次在關於美國大選的問題上扯上中國大陸。報導提到，拉特克利夫和其他美國官員，包括總統國家安全事務助理歐布萊恩、國務卿蓬佩奧和即將卸任的司法部長巴爾，曾在今年夏季認為，相對於俄羅斯，中國大陸對美國選舉構成更大的威脅，但當時情報評估結果並未支持這個說法。

在今天的大陸外交部記者會上，有記者提問，美國國家情報總監表示無法在原定時間提交一份關於「外國勢力干預美國大選」的報告，稱這個報告沒有全面反應中國大陸對美國國家安全的威脅，中方對此有何評論？

對此，發言人汪文斌表示，美國國家情報總監前不久曾經把中國大陸定義為「美國頭號國家安全威脅」，但是大陸注意到有媒體指出這樣的判斷缺乏數據和事實支撐，而有關數據事實恰恰表明陸美應當合作而非對抗。

汪文斌強調，陸方一貫奉行不干涉別國內政原則，有關中國大陸影響美國大選說法純屬無中生有。

(中時 )