南迴鐵路電氣化12月20日全線通車。（翻攝林佳龍臉書）

南迴鐵路電氣化最後一哩路「枋寮至知本」，原預定12月23日全線通車，不過交通部今日宣布，通車典禮提前至12月20日舉行，並自23日起時刻表才有調整，調整前，也就是20日至22日仍維持舊班表。新班表上路後，高雄到台東最多省27分鐘，明年1月3日前搭乘南迴線可享5折優惠。

南迴鐵路電氣化即將通車。交通部長林佳龍今日與立委前往考察，到台東親自試乘電氣化的南迴鐵路，搭上普悠瑪號從台東站前往金崙站。林佳龍說，沿途的無敵海景、溫暖陽光，讓大家都忍不住想多待。

隨後，林佳龍在臉書宣布，南迴鐵路電氣化12月20日通車典禮，23日起班次全面更新，高雄到台東最多節省27分鐘，一直到明年1月3日前，國人搭乘南迴鐵路，都可以購買優惠票價。

南迴鐵路不只擁有運輸功能，更具備觀光價值，交通部將南迴車站的美學改造納入前瞻計畫，斥資7億多元，將美學導入車站，並結合在地文化特色，讓車站提升為觀光新亮點，未來南迴鐵路就像一座行動美術館，這也是發展鐵道觀光重要的一步。

林佳龍說，不只鐵道車站美化，綠島與蘭嶼的離島機場也要大改造，民航局邀請日本設計師團紀彥操刀，以當地文化特色導入美學設計機場入口新意象。

(中時 )