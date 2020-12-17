台中市大里區十九甲菜市場15日驚傳當街「偷」嬰事件，24歲媽媽透過當地里長報警，指控66歲羅姓男子涉嫌「偷」嬰，經太平警分局偵查釐清，羅稱自己因眼睛白內障開刀1周、視力模糊，當時以為「障礙物」要推開，16日已向當事人澄清，誤會一場。

太平警分局指出，當時羅姓男子與同行親友到市場買雞肉、青菜，卻遇到推著男嬰上街買菜的該名年輕母親，當時因術後視力尚未恢復，遠近距離無法準確拿捏，加上在菜市場走道狹窄、人多擁擠，除靠友人在旁協助外，有時會扶著販攤角落，避免跌倒。

羅姓男子向警方說，自己是因為眼睛白內障開刀，造成視力不佳原因，才會手扶嬰兒車當成「障礙物」推開，況且他也是當阿公有孫子的人，出示就醫診斷證明書，表示無偷嬰意圖，完全是1場誤會。

羅姓男子主動聯繫當初臉書PO文的江姓里長，由里長轉介並向該名女子澄清及說明。江姓里長說，羅姓男子也是當地社區志工，為人和善，與該名報案媽媽的婆婆竟是朋友，雙方誤會冰釋，事後警方將依相關規定處理。

(中時 )