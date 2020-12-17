LINE台灣今 (17日) 公布2020年 LINE TV 年度十大熱播排行榜，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》榮登熱播冠軍，《想見你》和《浪漫醫生金師傅2》則分別位居第二和第三。另外，更加碼分享台灣用戶三大觀劇趨勢。

今年因新冠肺炎疫情影響，宅經濟商機已成未來大趨勢，消費者不因時空限制，所有好吃、好看、好玩的，一樣都不想錯過！因此也造就台灣OTT線上影音串流整體流量倍增，依LINE TV整體數據顯示，相較於去年年平均流量成長近三成。而前十大熱播排行榜中，台劇佔約五成，亦顯示出LINE TV用戶對台劇的喜愛與支持。在12月歲末之際，LINE TV 也將持續推出多元優質台劇和原創節目，包含11月底剛開鏡的LINE TV原創BL浪漫喜劇《HIStory4-近距離愛上你》、原創美食交友實境節目《開著餐車交朋友》、還有昨日剛發佈的台灣在地老店創生的實境節目《今天誰來店》，期許可滿足喜愛優質台劇的用戶，在年末假期的追劇需求，精彩隨看追劇不間斷！

觀劇趨勢一： 十大熱播戲劇排行榜 優質台劇『小人物』立大功

LINE TV 2020年十大熱播戲劇排行榜，台劇佔比近五成，為最大贏家！奪得后冠的家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，締造超過2300萬的總觀看次數，融合黑色幽默和家庭常見的婆媳問題、財產分配等議題，讓觀眾透過你我身旁都會出的小人物，引出真實生活中的共鳴感。

而第二名則是有偶像掛帥、穿越時空探討愛情與推理的《想見你》，不僅在第55屆金鐘獎奪下多項獎項，包含戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎以及節目創新獎，女主角柯佳嬿亦獲得戲劇節目女主角獎，二度奪下視后。熱播排行第三名則是口碑好評不斷的韓劇《浪漫醫生金師傅2》，根據韓國尼爾森公司（Nielsen Korea）公布，今年上半年韓劇收視排行榜，最多觀眾收看的韓劇正是《浪漫醫生金師傅2》。

第四、第五名則分別是陸劇《三十而已》和《以家人之名》，從多方視角探討社會議題，包含都會女性30歲之後所承受的社會壓力、和90後孩子在非血緣關係的家庭中，如何彼此扶持治癒傷痛，成就更好的自己。排名第七的也是陸劇，主打大宅院家庭鬥爭的《知否知否應是綠肥紅瘦》，從2019年即是LINE TV平台獨播的流量冠軍，越年長的觀眾越喜歡。

第六名和第九名則皆是由三立華人電視劇的製作的都會偶像劇《我的青春沒在怕》和《浪漫輸給你》，從女版六人行的青春閨蜜大無畏故事，到霸氣總裁和言情小編的甜膩狂灑糖劇情，都緊抓觀眾眼球，一刻都不想錯過！最後則是排名第八名由LINE TV獨播的懸疑浪漫愛情劇《惡之花》，由李準基和文彩元兩人再次聯手演出，以精湛的演技和高評價的劇情擄獲觀眾的心。排名第十的是由金馬影后謝盈萱主演的《俗女養成記》，以幽默溫馨的角度，描寫六年級女生的成長史，叫好又叫座！更期待第二季趕緊上檔。

觀劇趨勢二：『浪漫愛情』題材最夯 多元發聲成顯學 BL劇觀看用戶最忠誠

LINE TV 2020用戶最受歡迎的戲劇種類則由「浪漫愛情」題材奪冠，82%的LINE TV用戶皆有觀看愛情類劇種，榮登用戶最愛劇種。其次則為歷久不敗「職場」類型劇，以49%排名第二、再來依序則是家庭（46%）、都會（40%）等類別。再者，依內部數據顯示BL劇觀看用戶最忠誠，每次此類戲劇一上架，隨即會回訪觀看。自2017年起開始自製的《HIStory系列》，帶動整體BL市場熱度，讓多元發聲的跨性別議題成顯學，也讓平台整體會員數不斷翻倍成長。在自製內容的領頭下，LINE TV積極囊括台、日、泰等各地優秀的戲劇及動漫BL作品，目前已是台灣擁有最完整BL劇的OTT平台，其中2020中最夯的泰劇《只因我們天生一對》、《與愛同居》、《愛情理論》，日本的《昨日的美食》、韓國史上第一部BL網劇電影版《在你視線停留的地方》等多部作品皆在LINE TV獨家播映。近期LINE TＶ原創《HIStory4-近距離愛上你》也在日前開鏡，主演群涂善存、安俊朋、陳立安、林嘉威及紀欣伶等高顏值卡司，勢必將再掀BL話題。

觀劇趨勢三：因應疫情催生『主題訂閱』單館策略 滿足分眾影音需求倍增

LINE TV在2020年因應疫情打亂學生學習和重創線下藝文產業活動，特別開闢了『主題訂閱』的單館專區，與空中英語教室、大家說英語合作的『語言學習館』，其中的今日免費版最受小資族和學生家長等用戶喜愛。而為振興藝文產業，特別與UDN數位劇場合作的『藝文表演館』，2020年用戶最愛觀看的表演排名前三分別是好好笑女孩的《徵婚起笑》、故事工廠的《莊子兵法》和《3個諸葛亮》。最後，今年非常值得一提的就是動漫類別排行榜，從去年開始一鳴驚人的《鬼滅之刃》熱度不減，打敗眾多新作，在動畫熱播排行榜名列前茅。居於第二位的是由寺嶋裕二創作的棒球漫畫《鑽石王牌ACT2》奪下，而由LINE Webtoon知名網漫動畫化的《神之塔》排名第三，吸引廣大LINE TV動漫迷追劇觀看。

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