中國「嫦娥五號」月球採樣任務成功。中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁表示，下一步，中國會在2030年之前，在月球南極建設科研基地。以後還可借助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。

新華社今刊登對吳偉仁的專訪。嫦娥五號任務是中國探月工程三步走的收官之戰。吳偉仁表示，在整個工程中，中國發揮了新型舉國體制，「沒有克服不了的困難」，沒有跟在別人後面亦步亦趨，嫦娥五號任務使用的就是特色的「中國方案」。他又稱，未來中國將立足全月面到達。中國將在月球南極研制建設一個科研站。

吳偉仁指出，月球的正面和背面是14天白天、14天黑夜，沒有連續的日照，一些儀器設備就不能連續工作，而在月球南極南緯89度，則可能存在連續180多天的光照。他說，如果中國在月球南極建設一個科研站，將可以長時間對地球進行大動態、全方位、穩定的觀察。

他說，2030年之前，中國將在月球南極建設一個科研站基本型，隨著後期科研站規模的擴大，可以在月球上進行蓋房子、打磚、3D列印等工作；同時，也可以在月球上開採礦物，這都是未來發展的方向。以後還可以借助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。

(中時 )