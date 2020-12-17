李棟樑和馬防部支援營補給連官兵合影。呂昭隆攝

李棟樑致贈馬防部慰問品。呂昭隆攝

軍友社理事長李棟樑今天在國防部副部長張冠群上將、陸軍政戰主任楊安中將等陪同下，到馬祖慰訪馬防部、海軍馬祖基地以及馬防部支援營補給連等部隊，除致贈部隊加菜金之外，也致贈連江縣政府10萬元社會福利金。馬祖今晨低溫又降雨，體感溫度不到5度，李棟樑說，看到官兵在寒冷的氣候中戍守北疆，都覺得官兵很辛苦、很偉大；他特別叮嚀官兵照顧自己身體，做好保暖措施。

李棟樑在海軍馬祖基地致詞表示，這是他接任軍友社理事長以來，第9次來到馬祖；近期共軍頻繁以軍機、船艦擾台，影響我海空域安全，國軍官兵不分晝夜在第一時間攔截並監控，充分展現國軍保國衛民守護家園的決心，深獲全體國人的信賴與肯定。因此，特別來到馬祖前線向各位戌守北疆、保衛國土的辛勞與貢獻，表達由衷的敬意與感謝。

李棟樑接任軍友社理事長後走入基層，愈偏遠愈艱苦的單位，更要去關心，以實際的行動及實質的慰問，讓官兵感受到各界的支持。6年來，敬軍慰問國軍各級單位1119場次，為官兵服務，提升國軍尊嚴與榮耀，為國軍加油打氣，永遠做國軍堅強的後盾。

上週，李棟樑在空軍司令熊厚基上將陪同下，也特別到空軍台東與花蓮兩基地慰問空地勤官兵，並且探視殉職飛官朱冠甍的遺孀，表達軍友社的關懷。這個月初，在海軍司令劉志斌陪同下，李棟樑也前往海軍168艦隊慰勞官兵。

(中時 )