衛福部食品藥物管理署提供的本店豬原產地臺灣。（食藥署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動的無萊豬標章，業者須檢具無萊豬證明向彰化縣衛生局提出申請，審核通過才會核發。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

衛福部發行的台灣豬標章。（衛福部提供／吳敏菁彰化傳真）

農委會發行的「國產豬標章」，業者必須提具使用國產豬證明，使得向農委會申請。（農委會提供／吳敏菁彰化傳真）

萊豬明年1月1日開放進口，中央到地方政府都要求清楚標示，推出多款標章、貼紙，讓民眾霧煞煞，單是衛福部食品藥物管理局，就有粉紅豬和綠底不同版本，要貼、掛那款？民眾又該怎麼採信？彰化縣衛生局表示，只要有標出「產地」，擇一使用即可。

農委會推出「台灣豬標章」，衛福部食藥署已設計「台灣豬」貼紙，都是綠底搭配金色，讓人有「系出同門」直覺，混淆是不是有山寨？行政院已強調農委會推出台灣豬標章需向農委會申請並經審核，至於食藥署台灣豬貼紙可從網路自行下載，用於賣場、一般超市和餐廳、便當店。

此外，食藥署設計豬原產地在臺灣另款粉紅色標章，讓不少人眼花撩亂；到底粉紅的好還是綠的好？該信哪款啊？全國各縣市也紛紛貼出管理標章，彰化縣政府也發行無萊豬標章，同樣是粉紅色系。

「親睹了一場競圖大賽！」不少民眾霧煞煞，彰化縣衛生局表示，彰縣府只發行無萊豬標章，業者須檢具無萊豬證明向彰化縣衛生局提出申請，審核通過才會核發。並強調，市售所有含豬成分食品均須標示豬肉原產地，無論是原產地貼紙或申請的標章，只要有標出「產地」，擇一使用即可。

彰縣府祭出罰鍰為縣民把關，要求得按規定標示「豬原產地」，更號召醫院、衛生所600位志工，組成37大隊、100小隊的「安心博客隊」，即日起到明年1月15日，主動出擊至全縣生鮮豬肉、加工品及熟食的豬肉加工品或供應熟食的市場、超市、賣場、餐飲店及飲食攤商等

，進行宣導及輔導，目標1萬家。

王惠美表示，店家須將「豬原產地」標示貼紙黏貼於營業場所明顯處，或於產品外包裝上

。未按規定，依食品安全衛生管理法處新台幣3萬至300萬元；標示不實，處4萬至400萬元罰鍰，檢舉者可獲20％獎金，內部員工等吹哨者最高可得50％檢舉獎金。店家如有「豬原產地

」標示貼紙需求，可向衛生局及縣內各衛生所免費索取。

(中時 )