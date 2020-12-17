呂婕菲今辦發片記者會。（聲達娛樂提供）

呂婕菲今辦發片記者會。（聲達娛樂提供）

呂婕菲今辦發片記者會。（聲達娛樂提供）

呂婕菲17日舉辦《房客4UNK IN ONE》發片記者會，她已一年不見的父親，從大陸老家寄來用毛筆寫下的「家書」祝賀，內容提到一家人無奈身處兩地，受限新冠肺炎疫情無法來台出席她的記者會，仍全心支持女兒在台灣力拚事業，提醒她按時吃飯、好好照顧自己，一句「你永遠是我們的驕傲」，讓呂婕菲忍不住淚崩。

呂婕菲與音樂人涂惠源結婚11年，今記者會上看到她落淚，老公趕緊上台貼心地為她拭淚、獻吻安慰，而小她8歲的繼女夏沐也到場打氣，一家三口開心合照，氣氛溫馨。聊起婚姻經營，呂婕菲有感而發表示，自己的心態近幾年有所不同，「小時候總覺得愛情要找新鮮感，現在是站遠遠地看著老公在忙編曲都會感動到流淚」，大方表示接下來3個月要努力「做人」，明年拚生牛寶寶。

呂婕菲近年砸百萬創立Shiny Stars星燕演藝學苑，培育流量網紅學生，明年更規劃每個月舉辦現場演出，不怕冷落另一半？她笑說老公生性浪漫，兩人相處「滿激情」，不會有這方面的困擾。透露日前夫妻倆半夜做完音樂，回到家中小酌，大她23歲的涂惠源感性地說：「我們少了23年的相處時光，所以1天要當作23年來相處。」非常窩心。

(中時 )