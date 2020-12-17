港星王祖藍與華裔小姐冠軍李亞男愛情長跑多年，因女方身高高於男方13公分，被封為長短腳之戀，兩人在2015年修成正果，並於前年迎來女兒Gabrielle（Gabby）報到，今年6月再報喜懷上第二胎，今（17日）王祖藍開心曬岀一家四口照，宣布老婆生下二寶女兒。

王祖藍今天在微博分享替大女兒Gabrielle慶祝2歲生日的照片，並宣布第二胎女兒報到了，他開心寫下：「三個女人一台戲，不要像我就可以。」而老婆也轉發他的貼文送大女兒生日祝福，並曝光小女兒的名字是Hayley。

王祖藍自虧小女兒不要像他就好。（圖／翻攝自微博）

照片中，李亞男抱著Hayley，王祖藍抱著壽星Gabby，還有三人嘟起嘴作勢要親寶寶的模樣，一家四口同框的畫面相當溫馨，吸引許多粉絲留言祝福，連鄧超也喊話「恭喜兄弟」，容祖兒也前來表示「恭喜祖藍亞藍太替你們高興了」。

事實上，王祖藍和李亞男日前被直擊帶著女兒Gabrielle參加聚會，全程由王祖藍照顧女兒，一下牽著、一下抱著，互動溫馨，就有網友發現Gabrielle站在王祖藍身邊，已達到他腰部的高度，未滿2歲來說，已經長得很高，因此打趣稱「一看就是遺傳了媽媽的身高」，在陸網引發熱議；而王祖藍，便忍不住幽默發文回應：「身高隨我老婆怎麼了！長得像我！」相當逗趣，如今升格一家四口，滿滿喜悅藏不住。

(中時新聞網)