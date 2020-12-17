一名網友表示，自己好友身為剪片師，但日前接到一個案子，卻被對方一再拖款。(圖擷取自爆怨公社)

原PO好友收到20元匯款當下相當無奈。(圖擷取自爆怨公社)

對方一再跳針式的拖款，讓眾多網友看傻，直呼毀三觀。(圖擷取自爆怨公社)

真的是刷新三觀！一名網友表示，自己好友是剪片師，日前接到簡單的案子，對方開價200元，怎料，完成後只收到20元，接著對方一再拖款，說下個月會準時付款，不過好友仍未收到，於是再次傳訊詢問，沒想到對方驚吐一句，「我先匯20給你，剩下160元下個月7號一定給你」。貼文發出後也吸引近萬人朝聖，「我到底看了什麼」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文，替身為剪片師的好友叫屈，「幫朋友抱怨一下，人家辛苦幫你剪片，結果200元付不出來還要做分期？只付20元而已，真替我朋友不捨，欺負老實人不是這樣的」。更表示對方是有在賺錢的年輕人。

從原PO貼出的對話中可以看到，對方在群組徵求剪片師，隨後和原PO好友談價錢，「一分鐘影片你要花多久時間？」原PO好友回答，「簡單的話10分鐘，細膩的話大概2小時」，對方隨即表示，「OK，那我抓一個小時，算200塊錢」。

兩人談妥後，原PO好友也如期交出影片，但對方竟不是一次付清，「先匯20給你，下個月7號再匯剩下的180元」。原PO好友只能無奈接受，但一路等到12月7日仍未收到匯款，讓他忍不住再問，「請問有打算匯？」沒想到對方還想繼續拖款，讓原PO好友開罵，對方竟又驚吐一句，「我先匯20給你，剩下160元下個月7號一定給你」。

貼文發出後讓8千多人看傻，「是200元還是200萬？這樣還要分期？」、「多窮啊！臉皮真厚」、「太誇張！200都付不出來，太丟臉了」、「匯20元是什麼鬼，跨個行手續都要15元了，搞得我很想看他銀行餘額」。不過也有網友指出，不要接這種案，「一小時200元！這種拜託不要接，不要貶低市場價格，學習歷程耗費的時間精力，加上成本和電腦軟體都要算進去啊！」

(中時新聞網)